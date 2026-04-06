HLV Popov bức xúc trọng tài, Thể Công Viettel nhắc lại yêu cầu đặc biệt với VPF

Câu lạc bộ Thể Công - Viettel gửi công văn tới Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị mời tổ trọng tài quốc tế tham gia điều hành các trận đấu quan trọng của đội bóng này trong thời gian tới. Đó là các trận ở vòng 21 V.League và bán kết Cúp Quốc gia. Đối thủ của Thể Công Viettel trong cả 2 trận đấu này đều là Ninh Bình.

Đây đều là những trận có ý nghĩa then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua thứ hạng và danh hiệu. Trong những mùa giải gần đây, VPF vẫn thường mời trọng tài nước ngoài làm nhiệm vụ trong những trận đấu có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc đua vô địch và trụ hạng ở V.League.

Trong văn bản gửi VPF, Thể Công - Viettel nêu rõ mục đích của việc thuê trọng tài ngoại là "góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu". Đội bóng này đưa ra đề xuất cụ thể là cử tổ trọng tài quốc tế bao gồm trọng tài chính, trợ lý trọng tài biên và VAR.

Đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đưa ra đề xuất này. Trước đó, vào ngày 18/11/2025, đội bóng cũng từng kiến nghị mời trọng tài ngoại nhưng không được chấp thuận. Khi đề nghị mới nhất của Thể Công - Viettel vẫn chưa được thông qua, trận đấu của đội bóng này lại xuất hiện tranh cãi liên quan đến trọng tài.

Trọng tài gây tranh cãi trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel.

Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel thuộc vòng 17 V.League 2025-2026 diễn ra tối qua 5/4, đội khách bị từ chối một bàn thắng sau khi có sự can thiệp của VAR. Huấn luyện viên Velizar Popov bức xúc và có những phát biểu chỉ trích thẳng trọng tài và các trợ lý trong buổi họp báo sau trận đấu.

“Tôi không có gì để nói cả. Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi tự hào về các cầu thủ của tôi. Các cầu thủ, đội bóng và CLB của tôi xứng đáng có được sự tôn trọng”, HLV người Bulgaria nhấn mạnh.

“Tôi muốn tất cả mọi người kiểm tra lại tình huống ấy và chỉ cho tôi lỗi xảy ra ở đâu. Mọi người có biết vì sao VAR gọi trọng tài không? VAR chỉ gọi trọng tài khi chắc chắn có lỗi lầm gì đó. Khi VAR gọi trọng tài kiểm tra, chắc chắn có lỗi gì đó để trọng tài kiểm tra lại, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trọng tài kiểm tra và không đồng ý với VAR”.

Nhà cầm quân này cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong một trận đấu là sự công bằng. Theo ông, một trận đấu đúng nghĩa phải là “50-50”, nơi trọng tài điều hành khách quan và không thiên vị bất kỳ bên nào. Sau trận đấu, CLB Thể Công Viettel công khai nội dung công văn gửi VPF về việc mời trọng tài ngoại.