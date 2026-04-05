Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất vòng 17

(VTC News) -

Cập nhật đầy đủ kết quả, bảng xếp hạng V.League 2025-2026 hôm nay: CLB Công an Hà Nội dẫn đầu sau vòng 17.

  • Bảng xếp hạng V.League vòng 17

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 17, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XH Đội Trận Bàn thắng-
    bàn thua    		 Điểm
    1 CAHN 17 40 - 14 44
    2 Thể Công Viettel 16 25 - 14 34
    3 Ninh Bình 16 33 - 22 28
    4 Hà Nội 17 28 - 19 27
    5 CA TP.HCM 16 19 - 18 26
    6 Hải Phòng 17 27 - 23 24
    7 Nam Định 16 18 - 20 21
    8 Hà Tĩnh 16 11 - 17 20
    9 SLNA 16 18 - 22 19
    10 Becamex TP.HCM 17 20 - 25 19
    11 HAGL 16 14 - 24 15
    12 Thanh Hóa 16 17 - 26 13
    13 Đà Nẵng 17 18 - 29 12
    14 PVF-CAND 17 16 - 31 12

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

  • CAHN 5-1 Đà Nẵng

    CLB Công an Hà Nội đánh bại Đà Nẵng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Nguyễn Đình Bắc đóng góp 2 bàn thắng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên cầu thủ số 9 của CAHN ghi bàn ở V.League năm nay.

    CLB Công an Hà Nội tạm nới rộng cách biệt điểm số với đội nhì bảng là Thể Công Viettel lên thành 10 điểm. Đà Nẵng chưa thể bứt khỏi khu vực nguy hiểm và đang bằng điểm với đội cuối bảng PVF CAND.

    Đình Bắc ghi 2 bàn trong trận CLB Công an Hà Nội thắng Đà Nẵng 5-1.

  • Hải Phòng 1-0 Hà Nội

    Video: Hải Phòng 1-0 Hà Nội

    CLB Hải Phòng trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng (5 thất bại, 1 trận hoà) trước khi gặp Hà Nội FC trên sân nhà Lạch Tray. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Hữu Nam ở phút 79 giúp đội bóng đất cảng giành 3 điểm.

    Cùng giờ, đội cuối bảng PVF CAND cầm hoà Becamex TP.HCM trên sân nhà với tỷ số 1-1. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công tạm bằng điểm với Đà Nẵng, nhưng vẫn đứng dưới do kém chỉ số phụ.

  • Lịch thi đấu vòng 17 V.League

    Ngày 4/4

    18h: Hải Phòng vs Hà Nội FC (Kênh trực tiếp: FPT Play, TV360+11).

    18h: PVF CAND vs Becamex TP.HCM (FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

    19h15: CAHN vs SHB Đà Nẵng (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    Ngày 5/4

    17h: HAGL vs Ninh Bình (FPT Play, TV360+6).

    8h: SLNA vs Thể Công Viettel (FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV).

    18h: Hà Tĩnh vs Nam Định (FPT Play, TV360+8).

    18h: Thanh Hoá vs CA TP.HCM (FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV).

Minh Anh
