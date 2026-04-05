Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất vòng 17

Bảng xếp hạng V.League vòng 17

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 17, vị trí các câu lạc bộ như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 CAHN 17 40 - 14 44 2 Thể Công Viettel 16 25 - 14 34 3 Ninh Bình 16 33 - 22 28 4 Hà Nội 17 28 - 19 27 5 CA TP.HCM 16 19 - 18 26 6 Hải Phòng 17 27 - 23 24 7 Nam Định 16 18 - 20 21 8 Hà Tĩnh 16 11 - 17 20 9 SLNA 16 18 - 22 19 10 Becamex TP.HCM 17 20 - 25 19 11 HAGL 16 14 - 24 15 12 Thanh Hóa 16 17 - 26 13 13 Đà Nẵng 17 18 - 29 12 14 PVF-CAND 17 16 - 31 12

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.