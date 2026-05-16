4 học sinh ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

Tối 16/5, lãnh đạo xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm các học sinh trong vụ đuối nước ở xóm Núi Lá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Hiện trường vụ việc.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 19h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm kiếm và vớt được thi thể 3 em học sinh, 1 em còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Theo chính quyền địa phương, trong 4 nạn nhân có Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Cả 4 em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm học sinh còn lại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 4/5, tại phường Hòa Hiệp cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong. Cụ thể, khoảng 9h sáng, em Nguyễn Bùi Anh P. (sinh năm 2014, trú tại khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Tấn Thịnh) cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp (còn gọi là Làng Lò). Trong lúc tắm, em P. không may bị đuối nước tử vong.