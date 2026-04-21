Hiện trạng dự án cầu 500 tỷ ở TP.HCM sau gần 1 năm khởi công

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 20/4, dự án xây dựng cầu Rạch Tôm (xã Hiệp Phước, TP.HCM) sau gần một năm khởi công vẫn thi công cầm chừng.
Ghi nhận tại gói thầu XL1 của dự án bao gồm xây dựng cầu, thu hồi thép cầu cũ và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ĐMA.
Dù đã khởi công gần một năm, dự án hiện mới chủ yếu dừng ở giai đoạn tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng.
Bên cạnh các hộ dân đã thống nhất di dời nhà, vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.
Tại công trường, đơn vị thi công đang thực hiện san lấp và thi công móng cọc.
Bà Nguyễn Thị Hường (ngụ xã Hiệp Phước) cho biết cầu Rạch Tôm cũ đã xuống cấp nhiều năm, việc xây dựng cầu mới được người dân kỳ vọng lớn. “Mỗi lần ô tô chạy qua cầu là rung mạnh, người đi phía sau rất lo lắng. Khi thấy khởi công vào tháng 7/2025, ai cũng mừng, chỉ mong dự án đúng tiến độ để người dân đi lại thuận tiện”, bà Hường nói.
Cầu Rạch Tôm mới là công trình trọng điểm trên trục đường Lê Văn Lương, kết nối khu Nam TP.HCM với tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư 497 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 141 tỷ đồng, còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.
Dự án được phê duyệt từ cuối năm 2019 nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố. Theo thiết kế, cầu dài khoảng 684m (gồm 174m cầu và 510m đường dẫn), rộng 15m với 4 làn xe, tích hợp hệ thống chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông hoàn chỉnh.
Điểm đầu tuyến cách mố cầu cũ phía TP.HCM khoảng 320m, điểm cuối cách mố cầu phía tỉnh Tây Ninh khoảng 302m. Dự kiến công trình hoàn thành vào ngày 31/12/2026.
Cầu Rạch Tôm được triển khai song song với các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Bình Khánh và cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ.
Khi hoàn thành, cầu Rạch Tôm được kỳ vọng tạo lực đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tác động tích cực đến thị trường bất động sản khu vực xã Hiệp Phước và tỉnh Tây Ninh.