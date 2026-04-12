Hiện trạng đoạn đường 100m trị giá hơn 600 tỷ đồng vừa khởi công ở Hà Nội

Cuối tháng 3/2026, UBND phường Tây Hồ, Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài, kết nối từ khu vực đường Xuân Diệu đến đường Âu Cơ.
Với tổng mức đầu tư hơn 642 tỷ đồng, công trình được xác định là một trong những dự án hạ tầng quan trọng của địa phương, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông và chỉnh trang không gian khu vực bán đảo Quảng An.
Theo định hướng quy hoạch chung, Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, hình thành các trục động lực gắn với hệ thống giao thông chính. Trong tổng thể đó, tuyến Đặng Thai Mai kéo dài được xem là một đoạn kết nối có vai trò liên thông không gian khu vực Hồ Tây với các khu vực lân cận, đồng thời mở rộng hướng kết nối sang phía Bắc sông Hồng và khu vực Đông Anh trong tương lai.
Dự án có chiều dài khoảng 100m nhưng được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang lên tới 93,6m, bao gồm lòng đường hai làn xe rộng 7m và 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, cùng hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hầm chui dân sinh.
Theo ghi nhận, khu vực dự án hiện chưa xuất hiện hoạt động thi công, nhiều nhà dân nằm trong phạm vi tuyến chưa được di dời.
Theo kế hoạch, phường Tây Hồ đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản việc giải phóng mặt bằng trong quý II/2026, đồng thời đảm bảo đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.
Sau khi hoàn tất công tác này, dự án sẽ được triển khai thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.
Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực Hồ Tây, đặc biệt vào các dịp cao điểm, đồng thời cải thiện khả năng kết nối giữa các tuyến đường hiện hữu.
Bên cạnh đó, công trình còn được định hướng là một phần của trục không gian cảnh quan tại bán đảo Quảng An. Khu vực này dự kiến hình thành hệ thống cây xanh, công viên và các không gian văn hóa, giải trí. Trong đó, điểm nhấn là công trình Nhà hát Ngọc Trai - một hạng mục được quy hoạch trở thành biểu tượng kiến trúc văn hóa của khu vực Hồ Tây.
Khi hoàn thành, tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài không chỉ đóng vai trò kết nối hạ tầng mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị khu vực, hướng tới phát triển theo hướng xanh, đồng bộ và hiện đại.