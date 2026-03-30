Hé lộ 10 tháng phục hồi của Xuân Son: 'Cả cơ thể và tinh thần đều sợ'

Tối 29/3, phim tài liệu "Tôi là Nguyễn Xuân Son" do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất chính thức lên sóng trên VTV1, mang đến những thước phim hậu trường hiếm hoi về quá trình điều trị và phục hồi của chân sút gốc Brazil. Không còn là hình ảnh một “sát thủ” vòng cấm, Xuân Son xuất hiện với dáng vẻ tập tễnh, học lại từng bước đi, nhăn mặt vì đau và nhiều lần rơi nước mắt vì nỗi sợ không thể trở lại sân cỏ.

“Cả cơ thể và tinh thần của tôi vẫn còn rất sợ”, anh chia sẻ. Khoảnh khắc từ đỉnh cao danh vọng, trở thành nhà vô địch, người ghi bàn nhiều nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu rồi bất chợt gãy chân khiến tiền đạo sinh năm 1998 trải qua cú sốc lớn nhất sự nghiệp.

Nguyễn Xuân Son trải qua 10 tháng điều trị chấn thương.

"Sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế này nhỉ? Lần đầu tiên trở thành nhà vô địch, người ghi bàn nhiều nhất, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, và rồi… gãy chân", tiền đạo sinh năm 1997 nói.

Xuân Son gặp chấn thương vào ngày 5/1/2025, trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp đội tuyển Thái Lan. Phút 30, Xuân Son có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải nhưng tiếp đất sai tư thế, dẫn đến chấn thương nặng và không thể tiếp tục thi đấu. Anh đổ gục xuống sân, phải rời trận đấu bằng cáng trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Chấn thương ấy khép lại hành trình của Xuân Son với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo, đồng thời mở ra chuỗi gần 10 tháng điều trị đầy thử thách. Những hình ảnh trong phim cho thấy anh từng phải bắt đầu lại từ con số 0: tập đi như một đứa trẻ, làm quen lại với cảm giác vận động và chiến đấu với nỗi ám ảnh tái phát chấn thương.

Sự trở lại của Xuân Son là tin vui với HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam.

"Tôi thấy tốt hơn rồi, giai đoạn đầu khá là khó khăn, nhưng sau đó tôi có thể tập luyện một chút, đi lại một chút, không phải nằm một chỗ trên giường nữa. Thật lòng thì tôi nhớ việc tập luyện mỗi ngày, các trò chơi. Tôi nhớ những buổi tập trên sân với đồng đội", Xuân Son chia sẻ về quá trình hồi phục. Anh đồng thời cho biết chính tình cảm từ người hâm mộ và những người xung quanh trở thành điểm tựa để anh vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất.

Sau gần 10 tháng, đến tháng 10/2025, tiền đạo này đã bình phục hoàn toàn, có thể ra sân trở lại để chuẩn bị tái xuất ở đội tuyển Việt Nam. Anh tự tin nói: “Mùa sau, tôi sẽ trở lại với 200% năng lực”.

Trước khi dính chấn thương, Xuân Son là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam năm 2024. Trong màu áo Thép Xanh Nam Định, anh lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải, góp công lớn giúp đội bóng vô địch V.League 2023-2024. Ở đội tuyển quốc gia, anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình đăng quang AFF Cup 2024, đồng thời trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành cú đúp giải thưởng cá nhân “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải.