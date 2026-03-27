Lý do bất ngờ khiến HLV Kim Sang-sik lo lắng cho Nguyễn Xuân Son

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cân nặng của tiền đạo sinh năm 1997 là rào cản khiến anh mất đi sự nhanh nhẹn cần thiết, bên cạnh chấn thương cơ đùi vừa gặp phải.

"Về cân nặng của Xuân Son, chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói về Nguyễn Xuân Son sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh tối 26/3. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt lo ngại về cân nặng của Xuân Son. Rủi ro tái phát chấn thương hoặc gặp chấn thương khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội tuyển Việt Nam từng có trường hợp tương tự trong quá khứ.

Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam nhưng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Ảnh: Đắc Huy.

Năm 2022, trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng khi đó là ông Park Hang-seo triệu tập tiền vệ Trần Phi Sơn. Ngôi sao sinh năm 1992 rõ ràng vẫn có thừa phẩm chất để cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cân nặng cũng là vấn đề lớn với cầu thủ quê Nghệ An.

Ở thời điểm 4 năm trước, bộ phận y tế của đội tuyển Việt Nam từng đánh giá rằng Phi Sơn có cân nặng vượt quá mức cho phép so với chiều cao, thể trạng. Tiền vệ này vẫn rất khéo léo, linh hoạt nhưng chấn thương là rủi ro hiển hiện trước mắt. Quả thật, Phi Sơn đứt dây chằng chéo trước trong một buổi tập và sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Cũng bởi những câu chuyện kể trên, việc đánh giá cân nặng với các tuyển thủ được thực hiện liên tục mỗi đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son phải nghỉ thi đấu tới 10 tháng trong năm 2025 do chấn thương nặng. Sau khi bình phục, tiền đạo này dần lấy lại phong độ, ghi 10 bàn sau 12 trận cho đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định. Dù vậy, Xuân Son vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất, không còn nhanh nhẹn và thanh thoát trong các pha di chuyển, xử lý bóng.

Tình huống tiền đạo này lao vào dứt điểm hụt và trượt đầu gối trên mặt cỏ trước khung thành đối thủ khiến không ít cổ động viên lo lắng. Xuân Son sau đó đứng dậy thi đấu tiếp mà không có dấu hiệu bị đau.

HLV Kim Sang-sik rất cần Xuân Son cho những hành trình và giấc mơ lớn tiếp theo cùng bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, việc "bảo vệ học trò" cũng là nhiệm vụ không kém phần quan trọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc.