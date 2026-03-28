Bị chê tăng cân, Xuân Son đáp trả: Cơ khác mỡ, cứ ghi bàn thì mọi thứ đều ổn

"Trước trận đấu với Bangladesh, tôi cảm thấy có vấn đề ở chân nhưng tình hình tốt hơn nhiều rồi. Hiện nay thể trạng tôi đã đạt 100% và không có vấn đề gì cả. Tôi bình phục chấn thương rồi", tiền đạo Nguyễn Xuân Son phát biểu trước buổi tập chiều 28/3 của đội tuyển Việt Nam.

Nói về vấn đề cân nặng và vóc dáng có phần nặng nề, tiền đạo sinh năm 1997 cho biết: "Cơ bắp khác với mỡ. Tôi không nghĩ nhiều về việc người khác nói gì. Tôi chỉ tập trung vào việc đá bóng thôi".

Nguyễn Xuân Son khiến nhiều người lo lắng với màn trình diễn trong trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh. Anh vào sân trong hiệp 2 nhưng di chuyển có phần nặng nề, không còn linh hoạt. Dấu ấn đậm nét nhất của Xuân Son là đường chuyền cho đồng đội Gia Hưng ở cuối trận. Tiếc là ngôi sao của Ninh Bình FC dứt điểm trúng xà ngang.

Xuân Son thi đấu không mấy ấn tượng trong trận gặp Bangladesh.

Thực tế, Nguyễn Xuân Son trở lại sau chấn thương gãy chân gặp phải tại AFF Cup 2024. Anh cần rất nhiều thời gian để có thể lấy lại phong độ tốt nhất. Thời gian qua, Xuân Son vẫn có thể ghi bàn và kiến tạo tại V.League, AFF Club Championship nhưng như thế chưa đủ để làm người hâm mộ yên tâm.

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết: "Tôi chỉ tập trung vào việc đá bóng thôi. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Nếu tôi không ghi bàn thì cái gì cũng là sai. Tôi chỉ tập trung cho trận gặp đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng. Điều quan trọng là duy trì động lực, tập luyện thật tốt và tập trung cho trận đấu".

Xuân Son có thể tự tin về bản thân nhưng chính huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng bày tỏ lo âu về cân nặng của học trò. Ông yêu cầu Xuân Son mặc áo mưa khi tập luyện để nhanh chóng giảm cân.

Bài tập của nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải không có cơ sở. Xuân Son cần giảm cân nhanh để tránh các rủi ro không cần thiết về chấn thương.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra vào ngày 31/3. Đội tuyển Việt Nam sớm có vé đến Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.