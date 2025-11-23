Hà Nội: 5 ô tô va chạm liên hoàn trên Vành đai 3, hai người bị thương

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải mang BKS 30M-452.XX đang đi trên Vành đai 3 trên cao theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Mai Dịch. Đến đoạn ngang tòa nhà Toyota Pháp Vân thì xe tải 30M-452.XX đâm vào nhiều phương tiện khác gồm ô tô con BKS 99E-000.XX, ô tô tải BKS 29K-067.XX, xe tải thùng kín BKS 30M-387.XX và một xe khách loại 16 chỗ ngồi.

Hiện trường vụ tai nạn trên Vành đai 3 trên cao.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô con mang BKS: 99E-000.XX bị biến dạng, hư hỏng nặng, nổ hai túi khí. Hai người trên xe cũng bị thương. 4 phương tiện còn lại cũng bị hư hỏng nhiều mức khác nhau. Tài xế xe khách loại 16 chỗ ngồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp với Công an phường Hoàng Mai tổ chức khám nghiệm, điều tra giải quyết vụ tai nạn.

Các phương tiện hư hỏng sau tai nạn.

Túi khí trên xe ô tô đã bị nổ sau tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế liên quan, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an phường Hoàng Mai điều tra làm rõ.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế.