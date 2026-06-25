Giải mã sự thật: Thang máy không thể rơi tự do khi mất điện đột ngột

(VTC News) -

Hoạt động của bộ cứu hộ tự động

Trong các hệ thống thang máy hiện đại, một thiết bị quan trọng thường được lắp đặt là ARD (Automatic Rescue Device) – bộ cứu hộ tự động.

Hình ảnh bộ cứu hộ tự động (ARD).

Khi nguồn điện chính bị mất đột ngột, ARD sẽ kích hoạt nguồn điện dự phòng để cấp điện tạm thời cho hệ thống điều khiển và động cơ. Cabin sau đó sẽ di chuyển đến tầng gần nhất, dừng chính xác và tự động mở cửa để hành khách ra ngoài an toàn.

Quá trình này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và hoàn toàn tự động.

Thang máy không thể rơi tự do khi mất điện

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất. Trên thực tế, thang máy được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ an toàn độc lập. Ngoài hệ thống cáp tải, thiết bị còn được trang bị phanh điện từ, bộ giới hạn tốc độ và các cơ cấu bảo vệ cơ khí khác.

Khi mất điện, hệ thống phanh sẽ tự động kích hoạt để giữ cabin đứng yên, ngăn ngừa nguy cơ di chuyển ngoài kiểm soát.

Lý do vẫn có trường hợp người dùng bị kẹt trong thang máy

Nguyên nhân thường không nằm ở việc mất điện, mà xuất phát từ các yếu tố như thiết bị cứu hộ không được kiểm tra định kỳ; hệ thống ắc quy dự phòng xuống cấp; thang máy đã sử dụng nhiều năm nhưng không được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; thiết bị cứu hộ không tương thích với hệ thống điều khiển chính.

Hình ảnh kỹ thuật thang máy Pacific bảo trì thang máy.

Đó là lý do công tác bảo trì định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với mọi hệ thống thang máy.

Những công nghệ an toàn thường bị “lãng quên”

Điều thú vị là phần lớn người sử dụng chỉ quan tâm đến thiết kế cabin, vật liệu inox hay tốc độ vận hành. Trong khi đó, những công nghệ quyết định mức độ an toàn thực sự lại nằm bên trong hệ thống điều khiển, bộ cứu hộ tự động, cảm biến cửa và các cơ cấu bảo vệ mà người dùng gần như không bao giờ nhìn thấy.

Thang máy là thiết bị được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn nên thang muốn hoạt động ổn định và an toàn được nâng cao thì vấn đề bảo trì bảo dưỡng cần được thực hiện định kỳ, các vật tư thiết bị xuống cấp theo thời gian hoạt động cần phải được thay thế ngay lập tức.

Thang máy do Công ty Thang máy Pacific lắp đặt.

Trong xu hướng đô thị hóa hiện nay, thang máy đã trở thành một phần không thể thiếu của các công trình dân dụng, thương mại và công cộng. Song song đó, sự an toàn là việc luôn được đặt lên hàng đầu, thông qua việc tuân thủ TCVN/QCVN.

Bởi điều quan trọng nhất của một chiếc thang máy không phải là những gì người dùng nhìn thấy mỗi ngày, mà là khả năng bảo vệ họ trong những tình huống bất ngờ nhất. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của mọi hệ thống vận chuyển hiện đại: vận hành an toàn, ổn định và đáng tin cậy trong mọi điều kiện.