Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Tiếp tục diễn biến trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng, giảm trái chiều khi thị trường phản ứng trước các thông tin về dữ liệu tồn kho tại Mỹ và kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông tin, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng. Trái lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Giá dầu tăng nhanh vào đầu phiên do lo ngại căng thẳng leo thang trở lại trong khu vực, sau khi Iran công bố video lực lượng đặc nhiệm đổ bộ lên một tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng đầu phiên nhanh chóng bị thu hẹp sau khi Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến đến Islamabad vào tối 24/4 để thảo luận các đề xuất nhằm nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi các cuộc thảo luận hồi đầu tuần bị đổ vỡ.

Ông Tamas Varga, chuyên gia tại công ty môi giới dầu mỏ PVM nhận định: “Các nhà giao dịch đang giảm bớt vị thế mua trước một phiên cuối tuần đầy biến động khó lường và sẽ điều chỉnh lại danh mục vào tối Chủ nhật tùy theo diễn biến từ phía Iran”.

Bên cạnh đó, báo cáo từ Haitong Futures cũng nhận định, nếu các cuộc đàm phán hòa bình không đạt tiến triển vào cuối tháng 4 và giao tranh bùng phát trở lại, giá dầu có thể thiết lập các mức đỉnh mới trong năm nay.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.