Giá xăng dầu hôm nay 25/4: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu biến động trái chiều khi thị trường phản ứng trước các thông tin về hoạt động phòng không tại Tehran và dấu hiệu gia tăng căng thẳng.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, thị trường dầu đang bị chi phối bởi các thông tin trái chiều, khi vừa có tín hiệu gia hạn ngừng bắn, vừa xuất hiện những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa hai nước được gia hạn theo yêu cầu của nhà trung gian hòa giải Pakistan nhưng Iran và Mỹ vẫn đang hạn chế việc vận tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng.

Ngược lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng không có tiến triển. Cuộc gặp dự kiến tại Pakistan đã không diễn ra do cả hai bên đều vắng mặt, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.