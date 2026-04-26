Giá vàng hôm nay 26/4: Giá thế giới đi ngang

Giá vàng thế giới những ngày gần đây chỉ dao động quanh vùng giá 4.600 - 4.800 USD, cùng với đó là tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường trở nên trầm lắng. Dù căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu và tâm lý lo ngại kinh tế ở mức cao song thị trường lại thiếu động lực rõ ràng trong ngắn hạn.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, vàng đang nhận hỗ trợ từ nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, rủi ro lạm phát toàn cầu và tâm lý trú ẩn của nhà đầu tư trước biến động kinh tế.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới tăng mạnh và áp lực chi phí năng lượng leo thang tiếp tục khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng lạm phát quay trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn. Điều này góp phần củng cố triển vọng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng thế giới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 166,3 triệu đồng/lượng (mua) - 168,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165,8 triệu đồng/lượng (mua) - 168,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.708 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, nhưng xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Một số chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nếu USD duy trì đà tăng và lãi suất không sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý này vẫn có vai trò quan trọng như một tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn.

Ở góc nhìn ngắn hạn, giá vàng đang đánh mất nhịp tăng khi thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để bứt phá. Những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Mỹ và Iran khiến giá vàng biến động theo từng phiên, thậm chí theo từng dòng tin.

Giới phân tích cho rằng vàng lúc này phụ thuộc lớn vào hai yếu tố: Dòng tin tức địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Chỉ cần xuất hiện thêm một cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc một bước ngoặt trong đàm phán, thị trường có thể đổi hướng rất nhanh.