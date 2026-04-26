Hàng nghìn du khách đổ về ‘thương cảng’ VUI-Fest Ha Long ngày khai trương

Tối 25/4, VUI-Fest Ha Long, tổ hợp giải trí - ẩm thực - nghệ thuật mang phong cách “Thương cảng phồn vinh” đã chính thức ra mắt tại Bãi Cháy (Quảng Ninh), mang tới một không gian trải nghiệm đêm bên vịnh di sản vô dùng độc đáo cho người dân và du khách, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4- 1/5.

Đây cũng được xem là bước chuyển mình quan trọng của du lịch Quảng Ninh, trong hành trình đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch bốn mùa.

“Thương cảng” định hình không gian trải nghiệm đêm mới

Tọa lạc tại Sun Porto Town, Sun Elite City (Khu vực Ngọn Hải Đăng - Đường Kỳ Quan), Bãi Cháy, VUI-Fest Ha Long là tổ hợp giải trí - ẩm thực - nghệ thuật tích hợp được Sun Group đầu tư nhằm kiến tạo không gian trải nghiệm về đêm hoàn toàn khác biệt tại Quảng Ninh.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Thương cảng phồn vinh”, tổ hợp tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất di sản trong diện mạo đương đại, nơi văn hóa bản địa giao thoa cùng nhịp sống hiện đại.

Tâm điểm của đêm khai trương là màn thủy diễn thuyền buồm đỏ - hình tượng biểu trưng của du lịch miền di sản. Mở màn là sự xuất hiện được dàn dựng công phu của đội hình 6 chiếc thuyền buồm đỏ thắm.

Trong chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng, những chiếc thuyền hợp nhất tạo thành hình tượng “con rồng ánh sáng” vươn mình trên mặt vịnh, biểu trưng cho huyền thoại kiến tạo kỳ quan Hạ Long.

Việc tái hiện hình ảnh ấy trong một sản phẩm giải trí hiện đại không chỉ khơi dậy ký ức văn hóa biển, mà còn chuyển hóa biểu tượng truyền thống thành ngôn ngữ trình diễn đương đại.

Hình ảnh thuyền buồm cũng gợi nhắc biểu tượng du lịch của vùng di sản một thời. Trước khi tàu máy và động cơ “chân vịt” thay thế sức gió từ thập niên 1990, những con thuyền mộc với cánh buồm no gió từng là phương tiện giao thông chủ đạo của cư dân vùng duyên hải Đông Bắc bộ.

Ngay sau cao trào thủy diễn là màn pháo hoa tầm cao bùng nổ cảm xúc tại VUI-Fest Ha Long. Hàng nghìn quả pháo với hơn 50 hiệu ứng đa tầng được trình diễn trên nền trời vịnh di sản, kết hợp âm nhạc và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên tổng thể thị giác ấn tượng.

VUI-Fest Ha Long lúc này đã vượt khỏi khuôn khổ một khu chợ đêm thông thường để trở thành tổ hợp giải trí đẳng cấp. Hàng ngàn du khách thích thú check-in cảnh tượng rực rỡ chưa từng có này tại miền di sản.

Bên cạnh show diễn cùng màn pháo hoa rực rỡ, VUI-Fest Ha Long còn mở ra một không gian giải trí - ẩm thực đặc sắc chưa từng có tại Bãi Cháy. VUI-Fest Port, sân khấu nghệ thuật mang cảm hứng bến cảng là điểm hẹn thu hút của các ban nhạc indie, DJ và nghệ sĩ trình diễn đường phố.

Những chiếc buggy được “hô biến” thành sân khấu di động với hệ thống âm thanh và LED rực rỡ, lan tỏa năng lượng lễ hội dọc tuyến phố.

Song song với các hoạt động trình diễn, VUI-Fest còn tái hiện tinh thần giao thương qua các trạm trải nghiệm sáng tạo và khu đấu giá, nơi du khách khám phá sản phẩm thủ công, quà tặng thiết kế và tham gia các hoạt động tương tác.

Hệ thống 100 ki-ốt ẩm thực đa dạng, kết hợp đặc sản địa phương với phong vị quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí - ẩm thực về đêm.

Mảnh ghép chiến lược cho kinh tế đêm Quảng Ninh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Bắc - cho biết: “VUI-Fest Ha Long là sản phẩm du lịch chiến lược trong hệ sinh thái du lịch của tập đoàn tại Quảng Ninh.

Mục tiêu là kiến tạo một không gian lễ hội giải trí sôi động suốt bốn mùa, giúp gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách, đồng thời từng bước định hình Bãi Cháy trở thành trung tâm trải nghiệm đêm năng động bậc nhất miền Bắc.”

VUI-Fest Ha Long sẽ liên tục làm mới trải nghiệm với chuỗi hoạt động bổ sung, nổi bật là show 3D Mapping “Long Vân Khánh Hội” trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại khu vực Ngọn Hải Đăng - nơi câu chuyện về vùng đất di sản được kể bằng công nghệ hiện đại, tạo thêm một điểm nhấn văn hóa độc đáo trong không gian lễ hội bên vịnh. Show sẽ sớm ra mắt vào tháng 5/2026.

Màn pháo hoa rực rỡ bên bờ di sản trong đêm khai trương.

Khu vực này cũng sẽ trở thành điểm dừng chân thu hút du khách với quầy “mini bar” được thiết kế theo phong cách thùng gỗ, để du khách thưởng thức những ly bia thủ công chuẩn vị Đức Sun KraftBeer, tận hưởng cuộc sống về đêm tại Hạ Long một cách trọn vẹn và đầy dư vị.

VUI-Fest Ha Long được hứa hẹn góp phần hoàn thiện cấu trúc kinh tế đêm của Quảng Ninh. Trong bối cảnh các địa phương đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch, sự ra đời của VUI-Fest Ha Long được xem là cú hích quan trọng, giúp gia tăng sức cạnh tranh điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và từng bước đưa Bãi Cháy, Hạ Long trở thành biểu tượng giải trí - nghệ thuật mới bên bờ vịnh di sản.