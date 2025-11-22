Giá xăng dầu hôm nay 22/11: Tiếp tục giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi Mỹ thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, làm dấy lên lo ngại nguồn cung tăng và tâm lý rủi ro suy yếu.

Theo Reuters, giá dầu tiếp đà giảm đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, động thái có thể làm gia tăng nguồn cung toàn cầu trong khi những bất định về lãi suất tiếp tục làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Tâm lý thị trường chuyển sang bi quan khi Washington thúc đẩy một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm, trong lúc các lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil dự kiến có hiệu lực vào ngày thứ Sáu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông sẽ phối hợp với Washington về kế hoạch chấm dứt chiến tranh.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục hiamr mạnh. (Ảnh Minh hoạ).

“Thông tin về các cuộc đàm phán xuất hiện đúng thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu lớn nhất của Nga bắt đầu có hiệu lực, đã giúp thị trường dầu mỏ phần nào giảm bớt lo ngại về rủi ro nguồn cung từ Nga”, ông Jim Reid, giám đốc điều hành tại Deutsche Bank, nhận định.

Tuy vậy, một thỏa thuận hòa bình vẫn còn xa vời.“Khả năng đạt được thỏa thuận vẫn rất mong manh”, các chuyên gia của ANZ viết trong một ghi chú gửi khách hàng, đồng thời cho biết Kyiv nhiều lần bác bỏ các yêu cầu của Moscow vì cho là không thể chấp nhận. “Thị trường cũng ngày càng hoài nghi về khả năng các biện pháp hạn chế mới nhằm vào Rosneft và Lukoil phát huy hiệu quả”, nhóm phân tích cho biết thêm.

Lukoil có thời hạn đến ngày 13/12 để bán danh mục tài sản quốc tế quy mô lớn của mình. Đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực lên giá dầu, trong bối cảnh đồng tiền này đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn một tháng nhờ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Theo chuyên gia Kelvin Wong của OANDA, công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã giảm mạnh xuống còn 35%, từ khoảng 90% cách đây một tháng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.