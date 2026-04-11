Giá vàng hôm nay 11/4: Thế giới giảm, trong nước tăng

Trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà hồi phục…

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng nhẹ và đang hướng tới một tuần đi lên, khi đồng USD suy yếu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, dù nhà đầu tư vẫn thận trọng đánh giá tính bền vững của diễn biến này và tác động tới lãi suất.

"Tuần này, người mua vàng đang cẩn thận giành lại quyền kiểm soát thị trường với mức đáy cao hơn mỗi ngày, được hỗ trợ bởi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Dự kiến ​​sẽ có một cuộc chiến gay cấn trước mốc 5.000 đô la; nếu vượt qua mức này, đợt tăng giá có thể bùng phát trở lại", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong cho biết.

Thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ giúp tạm dừng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhưng chưa thể tháo gỡ căng thẳng tại các điểm nóng khác, đặc biệt là eo biển Hormuz và xung đột giữa Israel với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

"Khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt, kỳ vọng về việc lãi suất có thể giảm xuống vào một thời điểm nào đó đã tăng lên, và đồng đô la chịu áp lực", điều này đã hỗ trợ tốt cho giá vàng, David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures cho biết.

Đồng đô la Mỹ đang trên đà giảm trong tuần này, khiến vàng được định giá bằng đô la Mỹ trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm vào tháng 3 do chiến tranh đẩy giá dầu lên và tác động gián tiếp từ thuế quan vẫn tiếp diễn.

Lạm phát cao kéo dài hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương. Mặc dù vàng thỏi được xem như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng sức hấp dẫn của nó giảm đi trong môi trường lãi suất cao do thiếu lợi suất.

Trong khi nhu cầu vàng tại Ấn Độ đã tăng nhẹ trong tuần này trước một lễ hội quan trọng, mặc dù giá cả tăng cao đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, trong khi chênh lệch giá vàng tại Trung Quốc thu hẹp lại.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.748 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dù giá vàng đang đối mặt với một số áp lực trong ngắn hạn khi giá dầu cao tiếp tục thúc đẩy lạm phát và kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng, một tổ chức đầu tư lớn cho rằng kim loại quý này vẫn có khả năng vượt mốc 5.000 USD mỗi ounce vào cuối năm.

Các chuyên gia hàng hóa tại Công ty quản lý đầu tư State Street do ông Aakash Doshi dẫn dắt, cho biết vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng và đánh giá có khoảng 50% khả năng giá dao động trong vùng 4.750 – 5.500 USD mỗi ounce trong phần còn lại của năm.

Tuy vậy, tổ chức này cũng điều chỉnh giảm phần nào kỳ vọng tăng mạnh. Xác suất kịch bản giá vàng đạt vùng 5.500 – 6.250 USD mỗi ounce được hạ từ 35% xuống 30%. Đồng thời, nhóm phân tích cho rằng vùng 4.000 – 4.100 USD mỗi ounce sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ vững của thị trường, và khả năng thiết lập lại đỉnh lịch sử có thể diễn ra vào năm 2027. Kịch bản tiêu cực hơn, với giá dao động trong khoảng 4.000 – 4.750 USD mỗi ounce, được đánh giá có xác suất khoảng 20%.

Theo các chuyên gia, đợt giảm giá trong tháng trước và giai đoạn đi ngang hiện nay của vàng là diễn biến không bất ngờ, trong bối cảnh tâm lý thị trường toàn cầu thay đổi mạnh do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Đầu năm, thị trường từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 0,58 điểm phần trăm trong năm nay. Tuy nhiên, những biến động tại Trung Đông, đặc biệt là các gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, đã khiến kỳ vọng này đảo chiều đáng kể. Thậm chí vào giữa và cuối tháng 3, có thời điểm thị trường đặt cược khả năng tăng lãi suất vượt 60%.

Hiện tại, thị trường nghiêng về khả năng lãi suất được giữ nguyên đến hết năm. Dù vậy, giá vàng vẫn thể hiện sự ổn định tương đối khi duy trì dưới mốc 4.800 USD mỗi ounce, với mức giao dịch gần nhất quanh 4.774 USD mỗi ounce, tăng hơn 1% trong ngày.

Dù còn nhiều trở ngại ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các xu hướng dài hạn thay vì quá chú trọng biến động lãi suất trong ngắn hạn.