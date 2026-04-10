Giá vàng hôm nay 10/4: USD suy yếu, vàng quay đầu tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu. Các nhà đầu tư đánh giá tình trạng ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh giao tranh ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, đồng thời chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ.

"Đồng USD yếu hơn đang phần nào đẩy giá vàng lên, nhưng những tin tức đến từ Trung Đông khiến thị trường trở nên khó giao dịch hơn một chút, nếu đứng nhìn từ góc độ đầu tư", nhà phân tích độc lập Ross Norman cho biết.

Đồng USD giảm sau những tổn thất mạnh trong phiên trước đó khi các nhà giao dịch tiếp tục theo dõi sát sao liệu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có được duy trì hay không.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng cần phải tăng lãi suất để đối phó với lạm phát tiếp tục vượt quá mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay đảo chiều hồi phục. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 10/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,5 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (mua) - 171,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,3 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.758 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích cho rằng diễn biến giá vàng gần đây phản ánh sự va chạm của các yếu tố vĩ mô cạnh tranh, đang định hình lại cách các nhà đầu tư tương tác với kim loại này trong ngắn hạn.

Vàng tiếp tục hưởng lợi từ sự bất ổn địa chính trị, nhưng các nhà đầu tư cần nhận ra sự khác biệt giữa các yếu tố cơ bản dài hạn và các xu hướng ngắn hạn cũng như những khó khăn trong ngắn hạn.

Sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn đang vấp phải một trở ngại lớn, đó là chi phí ngày càng tăng khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng về chuỗi cung ứng trên thị trường dầu mỏ, đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát mới.