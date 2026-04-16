Gặp tai nạn tàu hoả thảm khốc, cựu thủ môn Arsenal tử vong

Theo Daily Mail, Alex Manninger, cựu thủ môn của Arsenal và Liverpool, qua đời ở tuổi 48 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quê nhà Áo ngày 16/4. Chiếc xe của Manninger va chạm với tàu hoả khi đang băng qua đường ray gần khu vực Nussdorf am Haunsberg.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, đưa Manninger ra khỏi xe và sơ cứu ngay tại hiện trường. Dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức, cựu thủ môn người Áo vẫn không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Manninger được cho là ở một mình trên xe. Lái tàu cùng các hành khách không bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Alex Manninger từng là thủ môn của Arsenal và Liverpool. (Nguồn: Daily Mail)

CLB Austria Salzburg - nơi Manninger bắt đầu sự nghiệp - gửi lời chia buồn sâu sắc: “Chúng tôi bàng hoàng trước sự ra đi của Alexander Manninger. Anh không chỉ là một phần của CLB mà còn là người để lại dấu ấn cả trong và ngoài sân cỏ. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân yêu của anh”.

Manninger là cầu thủ người Áo đầu tiên khẳng định được tên tuổi tại Ngoại hạng Anh sau khi gia nhập Arsenal năm 1997, rồi cùng “Pháo thủ” giành chức vô địch quốc gia và Cúp FA. Anh có tổng cộng 39 lần ra sân cho “Pháo thủ”.

Sau đó, thủ thành này thi đấu cho nhiều CLB châu Âu như Torino, Siena, Udinese, Augsburg và Red Bull Salzburg. Anh cũng từng vô địch Serie A trong màu áo Juventus trước khi khép lại sự nghiệp tại Liverpool ở mùa giải 2016-2017.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Alex Manninger có 33 lần ra sân giai đoạn từ năm 1999 đến 2009, đồng thời góp mặt cùng đội tuyển Áo tại Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008.