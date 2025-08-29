Gan lợn mua về đừng rửa ngay với nước, làm cách này sẽ khử mùi hôi, sạch độc tố

(VTC News) -

Gan lợn rất giàu dinh dưỡng, từ xưa vẫn được sử dụng như thực phẩm bổ máu. Các phân tích hiện đại cho thấy gan lợn là một trong những thực phẩm giàu sắt nhất, đặc biệt giàu sắt heme, được hấp thụ hiệu quả hơn nhiều so với sắt thực vật.

Gan lợn sẽ rất tốt nếu chúng ta biết cách ăn đúng. (Ảnh: Sohu)

Gan lợn còn giàu vitamin A và C, đồng, kẽm, selen và các nguyên tố vi lượng thiết yếu khác. So với các loại thịt nạc thông thường, gan lợn được mô tả như "nguồn dinh dưỡng cô đặc", một miếng nhỏ gan chứa giá trị dinh dưỡng lớn. Trong 100 gram gan lợn có khoảng 6.000 mcg vitamin A, gấp nhiều lần nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành (900 mcg đối với nam và 700 mcg với nữ). Vitamin A rất quan trọng đối với thị lực, hệ miễn dịch và phục hồi da.

Mặc dù gan là nguyên liệu của nhiều món ngon nhưng khi chế biến tại nhà, nó thường có mùi nồng. Phần lớn mọi người chỉ làm sạch gan bằng cách rửa nước máy bình thường, nhưng đây chưa phải là cách làm chuẩn vì nước sẽ không loại bỏ hoàn toàn được mùi hôi.

Nên chọn gan từ những con lợn có kiểm dịch an toàn. (Ảnh: Sohu)

Các bước làm sạch, khử mùi hôi gan lợn

Đặt gan lợn tươi lên thớt và thái mỏng bằng dao xéo để dễ rửa hơn. Việc thái mỏng sẽ loại bỏ máu và mùi hôi trong gan, giúp việc rửa sạch dễ dàng hơn.

Cho gan đã thái nhỏ vào bát lớn, thêm một lượng bột mì vừa đủ và một ít nước, bóp nhẹ trong vài phút cho đến khi bột bám hoàn toàn vào bề mặt gan. Bột mì có khả năng hấp phụ mạnh, có thể hút chất dịch, máu và chất bẩn bên trong. Tuyệt đối không rửa gan trực tiếp bằng nước ngay từ đầu.

Sau khâu này, bạn mới rửa lại nhiều lần bằng nước sạch cho đến khi nước trong bát trở nên trong suốt. Màu sắc của gan sẽ dần chuyển từ đỏ sang trắng, lúc này bạn có thể ướp với chút tiêu và bột khoai tây để làm mềm gan trước khi chế biến các món ăn.

Cách làm gan lợn xào hành tây ớt chuông ngon và bổ

Nguyên liệu: 1 miếng gan lợn, 1 củ hành tây nhỏ, 1 quả ớt chuông xanh, 2 lát gừng, 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu hào, 1 thìa đường, một ít muối, một ít tiêu.

Gan lợn sơ chế như trên, thêm nước tương, dầu hào, tiêu và đường, ướp trong 10 phút để khử mùi tanh, tăng hương vị. Rửa sạch hành tây và thái sợi. Ớt chuông xanh bỏ hạt, rửa sạch và thái sợi.

Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào nồi, đun nóng, đổ gan đã ướp vào xào trên lửa lớn, sau khi gan chuyển màu thì vớt ra ngay, để riêng.

Đun nóng một chiếc chảo khác với dầu ăn, cho hành tây vào xào đều, đến khi hành tây hơi đổi màu thì cho gan đã xào và ớt chuông xanh vào, đảo nhanh trên lửa lớn. Thêm chút nước tương và muối, xào cho đến khi gan, hành tây, ớt chuông đều chín.

Xào gan trên lửa lớn giúp món ăn giữ được dinh dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Khi chế biến, tránh nấu gan quá kỹ làm mất chất dinh dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Món gan lợn xào này hợp với cơm nóng, bạn có thể chiêu đãi cả nhà 1-2 lần/tuần.

Lưu ý: Để có gan lợn an toàn, bạn nên chọn mua loại đã qua kiểm dịch, không có mùi hôi, màu sắc đồng đều. Khi xào gan lợn, nên để lửa lớn, nấu nhanh, tránh nấu quá kỹ vì gan sẽ cứng, kém ngon. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo gan lợn đã chín hoàn toàn để tránh nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn.

Về tần suất, chỉ nên ăn tối đa 2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 50gr để tránh tình trạng tích tụ quá nhiều vitamin A hoặc cholesterol.