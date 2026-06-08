Eximbank bầu tân Chủ tịch HĐQT trong tháng 7

(VTC News) -

Chiều 8/6, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 24/7 để xem xét công tác nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định và sẽ trình các nội dung nhân sự liên quan để ĐHĐCĐ bất thường xem xét theo thẩm quyền.

Bà Phạm Thị Huyền Trang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT Eximbank cho đến khi ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức. Bà tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng này trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, cũng như mục tiêu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank (Ảnh: EIB)

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông Eximbank đã thông qua khung quản trị theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, tính độc lập và hiệu quả hoạt động của các cấp quản trị trong ngân hàng. Các nội dung nhân sự dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường là một phần trong quá trình triển khai các định hướng đã được cổ đông thông qua.

Bà Phạm Thị Huyền Trang được HĐQT Eximbank tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ 4/12/2025. Bà Trang có trình độ thạc sĩ tài chính ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng có 12 năm công tác tại VietinBank và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại ngân hàng này như Phó Giám đốc chi nhánh TP Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó Giám đốc khối phê duyệt tín dụng…

Bà cũng từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán Ngân hàng VietinBank. Trước đó, bà Trang công tác tại Tập đoàn Sun Group… Bà Trang gia nhập Eximbank vào 29/4/2025.

Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Eximbank, bà Trang giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.