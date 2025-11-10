EVN cập nhật tình hình khắc phục hậu quả sau bão và khôi phục cấp điện

(VTC News) -

EVN đã cập nhật thông tin đến sáng 8/11/2025 về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện như sau:

Tình hình vận hành các hồ thủy điện

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 13 vẫn đảm bảo an toàn công trình. Đến sáng 8/11/2025 có 20 hồ đang thực hiện xả tràn để điều tiết cắt/giảm lũ cho hạ du, bảo đảm dung tích phòng lũ (A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An).

Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV

Lưới điện 500kV vận hành bình thường.

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 06/07 sự cố trên lưới điện 220kV và 23/26 sự cố trên các đường dây 110 kV, trước đó đã khôi phục vận hành hoàn toàn 17/17 trạm biến áp 110 kV bị anh hưởng bão.

Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng

Đến sáng 8/11, với sự khẩn trương và nỗ lực rất cao trong việc huy động tối đa lực lượng khoảng 1.300 người cùng phương tiện và vật tư cần thiết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các Công ty Điện lực liên quan đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng sử dụng điện ở 6 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 13 (đạt tỷ lệ trên 68%).

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được các đơn vị Điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11 sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.