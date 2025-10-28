EMCT - đổi mới công nghệ vì an toàn con người trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Công nghệ vì sự an toàn - triết lý sáng lập của EMCT

EMCT được thành lập với mục tiêu giải quyết một trong những vấn đề nan giải nhất của đô thị hiện đại: Báo cháy giả - nguyên nhân khiến nhiều hệ thống cảnh báo bị vô hiệu hóa và gây hậu quả nghiêm trọng khi cháy thật xảy ra. Theo ông Lee Bongho, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành EMCT, hơn 99,99% cảnh báo cháy hiện nay là giả, khiến người dùng mất niềm tin và tắt hệ thống báo cháy. “Đó chính là khoảng trống mà EMCT muốn lấp đầy bằng công nghệ. Chúng tôi không tạo ra công nghệ phức tạp, mà tạo ra công nghệ có thể cứu người”, ông Lee chia sẻ.

Thay vì yêu cầu thay thế hạ tầng tốn kém, EMCT phát triển BDApp - nền tảng giám sát thông minh có thể kết nối trực tiếp với thiết bị hiện có, phân tích tín hiệu nội bộ bằng AI mà không cần can thiệp phần cứng hay nhà sản xuất. Triết lý “Life-Saving Innovation” (Đổi mới để cứu người) là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.

Giao diện BDApp với tính năng giám sát, báo cháy, CCTV và quản lý đa tòa nhà.

BDApp - đột phá trong giám sát phòng cháy và quản lý tòa nhà

Ra mắt năm 2021, BDApp nhanh chóng trở thành bước ngoặt trong lĩnh vực AI và IoT cho quản lý cơ sở vật chất. Giải pháp này cho phép giám sát toàn bộ hệ thống báo cháy, thang máy, bể nước và tiện ích tòa nhà ngay trên điện thoại di động, giúp người quản lý theo dõi tình hình thời gian thực.

Đại diện EMCT và đối tác Việt Nam ký kết hợp tác triển khai giải pháp BDApp tại thị trường Việt Nam.

Điểm nổi bật nhất của BDApp là khả năng phân tích và xử lý cảnh báo cháy giả trong chưa đầy 30 giây. Khi có sự cố, hệ thống gửi thông báo đến điện thoại của người phụ trách, hiển thị vị trí chính xác trên bản đồ tòa nhà, đồng thời kết nối với CCTV để kiểm tra ngay lập tức. Ngoài ra, tính năng Fire Safe Zone giúp hướng dẫn người trong tòa nhà di chuyển theo lộ trình thoát hiểm an toàn nhất, giảm thiểu thương vong khi xảy ra hỏa hoạn.

“Chúng tôi muốn biến công nghệ từ công cụ phản ứng thụ động thành hệ thống chủ động bảo vệ con người - một bước chuyển từ ‘báo cháy’ sang ‘bảo vệ thông minh’”, đại diện EMCT nhấn mạnh.

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam - niềm tin được chứng minh

Tại Hàn Quốc, BDApp được triển khai cho nhiều tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, Lotte, và giành Giải Nhất Doanh nghiệp Xã hội Toàn cầu 2023, cùng Giải Đổi mới CES 2025 hạng mục Thành phố thông minh. Công nghệ này cũng đạt nhiều chứng nhận quốc tế như CR, KC, FC, CE và GS.

Năm 2024, EMCT thành lập chi nhánh tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược mở rộng khu vực. Hiện BDApp đã được triển khai tại Công ty Woosung (Hải Phòng), Tòa nhà VPI (Hà Nội), cùng một số khách sạn và doanh nghiệp quản lý tòa nhà tại TP.HCM. EMCT cũng đang hợp tác với Trung tâm Dữ liệu số đa ngành (MDS) thuộc VNPT IT để bản địa hóa BDApp, đảm bảo tương thích với hạ tầng và quy chuẩn Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam tham quan, tìm hiểu giải pháp giám sát an toàn thông minh BDApp của EMCT.

Việt Nam - thị trường chiến lược của EMCT tại Đông Nam Á

Theo ông Lee Bongho, Việt Nam là thị trường trọng điểm đầu tiên của EMCT nhờ đô thị hóa nhanh, lực lượng lao động trẻ và môi trường đầu tư năng động. Ông cho biết, EMCT không chỉ mang công nghệ Hàn Quốc đến Việt Nam mà còn muốn phát triển giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, hướng tới đô thị thông minh và an toàn hơn.

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, EMCT đặt mục tiêu hợp tác với cơ quan quản lý và doanh nghiệp để mở rộng BDApp trên toàn quốc, xây dựng mạng lưới hợp tác công - tư trong an toàn đô thị.

Tầm nhìn 2025-2030: EMCT định hướng biến Việt Nam thành trung tâm R&D Đông Nam Á, tập trung AI trong quản lý tòa nhà thông minh, bản địa hóa phần mềm, đào tạo nhân lực và mở rộng BDApp sang các lĩnh vực điện, nước, năng lượng, thang máy, giúp tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí.

Sứ mệnh: “Mỗi hệ thống BDApp được lắp đặt là thêm một mạng sống được bảo vệ”, ông Lee khẳng định, nhấn mạnh đổi mới vì con người - tinh thần phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và an toàn của diễn đàn.