Dùng họa tiết kiểu chiến tranh, đội tuyển Haiti bị FIFA bắt sửa áo đấu World Cup

(VTC News) -

Theo USA Today, khi đội tuyển Haiti xuất hiện ở trận ra quân tại World Cup 2026 vào ngày 14/6, họ sẽ không mặc mẫu áo đấu nguyên bản được thiết kế riêng cho giải đấu. Saeta - nhà thiết kế trang phục chính thức của đội tuyển Haiti - cho biết đội bóng nhận được yêu cầu chỉnh sửa mẫu áo do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không cho phép sử dụng thiết kế ban đầu.

"Trong suốt quá trình thiết kế, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Haiti với mục tiêu tạo ra một mẫu áo tôn vinh niềm tự hào, sự kiên cường và tinh thần của người dân Haiti. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, FIFA cho rằng một số yếu tố hình ảnh trên áo có thể được diễn giải theo những cách khác nhau dựa trên quy định về trang thiết bị thi đấu của tổ chức này, và cuối cùng đã yêu cầu chỉnh sửa thiết kế.

Dù cách diễn giải đó khác với ý định ban đầu của chúng tôi, Saeta vẫn tôn trọng quy trình và thực hiện đầy đủ các yêu cầu cuối cùng mà FIFA đưa ra", Saeta viết trên Instagram.

FIFA được cho là không đồng ý với chi tiết tái hiện trận Vertieres trên áo đấu. (Ảnh: Seata)

Đội tuyển Haiti đã sử dụng mẫu áo này trong hai trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, FIFA chưa công bố cụ thể chi tiết nào trong thiết kế khiến họ yêu cầu chỉnh sửa.

Các mẫu áo đấu của đội tuyển Haiti gồm ba màu: xanh dương (sân nhà), trắng (sân khách) và đỏ (áo thứ ba), với cổ áo và tay áo màu đỏ. Logo đội tuyển quốc gia được đặt ở chính giữa ngực áo.

Theo tờ Miami Herald, chi tiết khiến FIFA không đồng ý xuất phát từ hình minh họa ở bên phải áo đấu. Chi tiết này tái hiện trận Vertieres ngày 18/11/1803 - một dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Haiti.

Hình ảnh mang ý nghĩa lịch sử này xuất hiện trên cả ba mẫu áo đấu của đội tuyển Haiti được ra mắt trước thềm giải đấu. Hiện cả ba phiên bản đều đã bán hết trên website của hãng. Tuy nhiên, Saeta dường như chưa có kế hoạch tung ra lô áo với thiết kế mới.

Trong khi đó, cửa hàng trực tuyến của FIFA hiện chỉ bán hai sản phẩm dành cho người hâm mộ Haiti, gồm mũ lưỡi trai dạng lưới (trucker hat) và một chiếc khăn quàng cổ.