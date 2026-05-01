Du khách xúng xính áo dài vào Đại nội Huế trải nghiệm 'Dạ yến Hoàng cung'
Sau thành công của "Hoàng cung huyền ảo", Huế tiếp tục tổ chức "Dạ yến Hoàng cung" dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 làm nhiều du khách thích thú đến trải nghiệm.
Theo Sở Du lịch TP Huế, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4–28/4), tổng lượng khách đến địa phương ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó khách quốc tế gần 98.700 lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú vượt 90%, riêng ngày cao điểm 10/3 âm lịch đạt tới 99%.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong kỳ nghỉ 30/4–1/5, khi Huế dự kiến đón khoảng 610.000 lượt khách trong 5 ngày (29/4–3/5), tăng 73,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129%; tổng doanh thu du lịch khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng 85%. Công suất phòng gần như kín, đạt khoảng 99% toàn thị trường.