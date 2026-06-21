Doanh nghiệp trao thư mời tuyển dụng sinh viên ngay tại lễ tốt nghiệp

(VTC News) -

Không chỉ là dấu mốc khép lại hành trình học tập, lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường Cao đẳng Việt Mỹ còn trở thành cầu nối trực tiếp giữa sinh viên và doanh nghiệp khi nhiều tân cử nhân được trao thư mời tuyển dụng ngay trên sân khấu.

Ngày 20/6, Trường Cao đẳng Việt Mỹ (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tổ chức lễ tốt nghiệp cho 322 tân cử nhân thuộc nhiều ngành đào tạo.

Ban Giám hiệu trao phần thưởng cho thủ khoa các ngành.

Lễ tốt nghiệp năm nay cũng ghi nhận 14 sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, gồm thủ khoa toàn trường và thủ khoa các ngành đào tạo.

Đại diện cho sinh viên tốt nghiệp, Nguyễn Quốc Kiệt - Thủ khoa toàn trường hệ cao đẳng chính quy ngành Thiết kế Đồ họa - cho rằng danh hiệu thủ khoa là niềm tự hào nhưng chỉ là điểm khởi đầu trên hành trình nghề nghiệp.

“Danh hiệu thủ khoa hôm nay là một niềm tự hào đối với em, nhưng khi bước ra khỏi trường, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Điều quan trọng không phải là những gì em đạt được hôm nay, mà là những gì em tiếp tục học hỏi, thích nghi và làm được trong tương lai”, Quốc Kiệt chia sẻ.

Theo đại diện nhà trường, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ tốt nghiệp năm nay là sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp đối tác trong hoạt động tuyển dụng. Nhiều sinh viên có thành tích nổi bật đã được trao thư mời làm việc và học bổng hỗ trợ học tập ở bậc học cao hơn ngay tại sự kiện.

Theo nhà trường, sự hiện diện của doanh nghiệp tại lễ tốt nghiệp là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, thực tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại diện doanh nghiệp trao thư mời làm việc cho các tân khoa.

Thực tế, nhiều sinh viên đã được tuyển dụng và bắt đầu làm việc trước thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, phản ánh mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo của nhà trường với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường lao động, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng cao. Vì vậy, nhà trường định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp trong quá trình học.

Thông qua đó, sinh viên vừa được trang bị kiến thức chuyên môn, vừa được phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp, từ đó tự tin bước vào thị trường lao động, xây dựng hành trình phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Ông Hoàng Văn Cương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ, nhấn mạnh rằng năng lực thực hành và khả năng thích ứng mới là yếu tố quyết định đối với người lao động trong thời đại công nghệ.

“Điều AI không thể thay thế các em chính là năng lực biến kiến thức thành hành động. Biết nhưng phải làm được. Làm nhưng phải tạo ra kết quả. Chỉ cần là những con người có năng lực thực sự, biết tự học, biết thích nghi và biết chịu trách nhiệm, các em sẽ luôn là thành phần không thể bị thay thế trên thị trường lao động”, ông Cương nói.

Thạc sỹ Hoàng Văn Cương - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ phát biểu.

Cũng tại buổi lễ, ông David Armstrong, đại diện Tập đoàn Giáo dục EQuest, bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ sinh viên vừa tốt nghiệp khi bước vào môi trường làm việc năng động và cạnh tranh.

“TP.HCM là một trong những đô thị năng động nhất Đông Nam Á. Các em đang bước vào đó với bằng cấp, kỹ năng và sự tự tin của người đã thực sự nỗ lực. Thành phố này trân trọng những ai chuẩn bị tốt. Và các em đã sẵn sàng”, ông David Armstrong chia sẻ.

Với chủ đề “Ready to Fly”, lễ tốt nghiệp năm 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành của 322 tân cử nhân mà còn cho thấy xu hướng ngày càng gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, giúp sinh viên tiếp cận cơ hội nghề nghiệp ngay từ khi vừa hoàn thành chương trình học.