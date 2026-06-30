Đoàn Việt Nam tới Venezuela, trực tiếp khảo sát khu vực động đất kinh hoàng

(VTC News) -

Đúng 12h15 ngày 29/6 (giờ địa phương), máy bay chở Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar (thành phố Maiquetía), bắt đầu nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Suốt hành trình kéo dài hơn 22 giờ, các cán bộ, chiến sĩ được chỉ đạo nghỉ ngơi, giữ gìn thể lực để sẵn sàng bước vào nhiệm vụ được dự báo nhiều khó khăn.

Ngay sau khi đến Venezuela, đoàn đã khảo sát khu vực dự kiến triển khai nhiệm vụ tại phường Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira, nhằm xây dựng phương án cứu nạn phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường.

Đoàn khảo sát khu vực dự kiến triển khai nhiệm vụ tại bang La Guaira ngay sau khi tới Venezuela. (Ảnh: Bộ Công an)

Sân bay quốc tế Simón Bolívar là cửa ngõ hàng không chính của thủ đô Caracas, đồng thời là một trong những sân bay quan trọng nhất Venezuela.

Hai trận động đất xảy ra chiều 25/6 đã khiến nhiều công trình bị đổ sập, gây thiệt hại và làm dấy lên cảnh báo sóng thần tại một số khu vực ven biển.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đón đoàn tại sân bay. (Ảnh: Bộ Công an)

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, cho biết trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đoàn quốc tế để tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của phía Venezuela.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam trước những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt. Tâm nguyện của chúng tôi là góp phần giảm thiểu thiệt hại và thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn hiệu quả nhất", Đại tá Phạm Hùng Dương chia sẻ.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Trung úy Đỗ Quang Nam, Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cho biết đoàn đã mang theo đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm trong các công trình sập đổ, đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng thiên tai khi cần thiết.