Điều đặc biệt ở đêm nghệ thuật lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

(VTC News) -

Chương trình nghệ thuật Sen Việt diễn ra tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), trở thành điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động của Lễ hội Sen Hà Nội 2026 sau ba ngày diễn ra sôi nổi.

Chương trình mang đến không gian nghệ thuật kết hợp âm nhạc, múa, thời trang và trình diễn sân khấu, tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật "Sen Việt" trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức, hướng tới quảng bá hình ảnh Thủ đô, phát huy giá trị văn hóa sen và phát triển du lịch văn hóa. Năm nay, Lễ hội Sen Hà Nội thu hút khoảng 300.000 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm với nhiều hoạt động như không gian trưng bày sen, trình diễn nghề truyền thống, diễu hành "Sen xuống phố", triển lãm nghệ thuật và các chương trình biểu diễn đặc sắc.

Với sự tham gia của khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên, chương trình Sen Việt được dàn dựng theo nhiều chương, tái hiện hình ảnh hoa sen như biểu tượng của sự thanh cao, bền bỉ và tinh thần Việt Nam. Những tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại đã tạo nên không gian giàu cảm xúc, khắc họa vẻ đẹp của con người và văn hóa Việt qua ngôn ngữ sân khấu.

Bà Phạm Hồng Anh, Giám đốc sản xuất chương trình (bên trái) chia sẻ chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Việt .

Đằng sau chương trình là ê-kíp gồm nhiều người làm nghệ thuật với mong muốn góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, bà Phạm Hồng Anh, Giám đốc sản xuất chương trình, CEO AT Media cho rằng mỗi sản phẩm văn hóa được thực hiện bằng sự chỉn chu và trách nhiệm đều có thể góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với bản sắc dân tộc.

"Tôi luôn tin rằng người làm sáng tạo cũng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Mỗi chương trình được thực hiện bằng sự tử tế và trách nhiệm đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc Việt trong đời sống hôm nay", bà Phạm Hồng Anh chia sẻ.

Theo bà Hồng Anh, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được chú trọng phát triển, người làm truyền thông, nghệ thuật và tổ chức sự kiện không chỉ hướng tới giá trị sáng tạo mà còn cần ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc