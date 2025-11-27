ĐBQH kể trường hợp con gái dùng AI chẩn đoán bệnh khiến mẹ nguy kịch

(VTC News) -

Chiều 27/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) cho biết, ngành y tế được đánh giá là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với những ảnh hưởng rõ rệt lên quy trình chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh nhân, cũng như nghiên cứu và phát triển dược phẩm.

Tại Việt Nam, việc áp dụng AI trong y tế đang ngày càng phát triển nhưng đối mặt với nhiều thách thức.

Đại biểu nêu dẫn chứng, mới đây, một bệnh nhân (55 tuổi, ở TP.HCM) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không nhận biết xung quanh.

Đại biểu Trần Khánh Thu.

Con gái bệnh nhân cho hay, trước đó thấy mẹ bị chóng mặt, khó thở nên nhờ AI chẩn đoán, kết quả cho thấy bị tăng huyết áp. Người con đo huyết áp cho mẹ thấy cao nên càng tin tưởng và ra tiệm thuốc mua thuốc.

Thế nhưng, sau khi uống xong, tình trạng người mẹ ngày càng tệ hơn, mệt, ói nhiều, đến khi không còn nhận thức được thì mới đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương não, đột quỵ và dù được cấp cứu qua nguy kịch, song di chứng để lại khó tránh khỏi.

Theo đại biểu, hiện nay internet rất phổ biến, đặc biệt là AI - một nguồn thông tin rất tốt cho bệnh nhân khi muốn tìm hiểu thêm về bệnh lý của mình; như cơ chế, nguyên nhân gây bệnh và các triệu chứng bệnh và chuẩn bị câu hỏi cho bác sĩ khi chưa hiểu rõ hoặc phối hợp với bác sĩ là điều tốt.

"Thế nhưng, tuyệt đối mọi người không dùng kết quả tìm kiếm để chẩn đoán hay kê đơn thuốc cho bản thân", đại biểu nói và đặt câu hỏi "người bán thuốc theo các đơn AI này thì có vi phạm pháp luật?".

Do đó, đại biểu hy vọng trong dự thảo luật lần này sẽ có thêm điều khoản khung pháp lý cụ thể để quản lý các sản phẩm AI trong y tế, đặc biệt là về trách nhiệm của các bên liên quan.

Đại biểu Lê Văn Khảm.

Đại biểu Lê Văn Khảm (TP.HCM) cho rằng cần có quy định riêng cho một số lĩnh vực có rủi ro cao như y tế, tài chính, giao thông. Đặc biệt với y tế, đây là lĩnh vực có rủi ro sai số lớn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân nên yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn.

Ví dụ, những công nghệ AI hỗ trợ ra quyết định lâm sàng như AI chẩn đoán, AI dự đoán nguy cơ tử vong hoặc biến chứng, robot phẫu thuật sử dụng AI, AI hỗ trợ kê đơn hoặc phác đồ điều trị phải được kiểm định bắt buộc.

Đồng thời, cần có quy định riêng về giám sát lưu hành AI trong y tế, như báo cáo định kỳ, cảnh báo nhanh sự cố, kiểm toán thuật toán, theo dõi sai số theo thời gian thực.

Đại biểu đề nghị giao trách nhiệm quản lý AI trong y tế cho Bộ Y tế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật. Cũng cần cân nhắc quy định việc nhà cung cấp tự phân loại rủi ro đối với AI trong y tế như tại Điều 9 của dự thảo luật.

Đại biểu cho rằng cần có quy định riêng về dữ liệu y tế vì đây là loại dữ liệu đặc thù, yêu cầu cao về tính chính xác, đồng bộ, bảo mật, đặc hiệu và khả năng so sánh đối chiếu. Việc này vừa giúp phát triển AI trong y tế, vừa bảo đảm an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giảm thiểu rủi ro xã hội.