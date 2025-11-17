ĐBQH: Đỗ xe từ sáng tới chiều trước cửa nhà dân là không hợp lý

(VTC News) -

Chiều 17/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 10 luật liên quan đến an ninh trật tự. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) góp ý một số điều về luật Trật tự an toàn giao thông, trong đó có đề xuất phương án giúp giải quyết các mâu thuẫn về dừng, đỗ xe trước cửa nhà dân.

Đại biểu cho rằng cần có quy định về thời gian dừng, đỗ xe tối đa theo mục đích và thu phí khi vượt quá.

"Chính phủ đã tiếp thu và bổ sung quy định cấm cản trở phương tiện dừng, đỗ đúng quy định, cũng như cấm cản trở lối ra vào của người dân. Tuy nhiên, trước nhà dân mà đỗ xe từ sáng tới chiều là không hợp lý, và chúng ta phải ưu tiên đậu xe có mục đích", đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh

Đại biểu của đoàn Gia Lai nêu ví dụ trong khu vực dừng đỗ để ăn sáng, có thể cho phép đỗ xe 30 phút. Người đến trung tâm thương mại, ngân hàng, công ty có thể được đỗ xe 2 tiếng, sau đó phải rời đi hoặc trả phí đỗ thêm giờ. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập và tối ưu các điểm đỗ xe công cộng.

"Trách nhiệm của Nhà nước là tạo các điểm đỗ xe công cộng. Ở Việt Nam, để thuận tiện, các điểm đỗ xe công cộng cần có xe trung chuyển để người dân đi lại thuận tiện. Điều này giải quyết được tranh chấp, va chạm đỗ xe ở đô thị rất nhiều", đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho biết thêm.

Cũng trong phần phát biểu tại hội trường, đại biểu đoàn Gia Lai đưa ra kiến nghị góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện khả năng thông xe ở các điểm nút cổ chai, nút giao.

"Tại khoản 2 điều 13 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã quy định khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, phải quan sát và đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau. Theo quy định này thì lúc kẹt xe, muốn nhập làn thì phải lấn làn, giành đường của xe đi thẳng mới vào được, bởi vì khi kẹt xe, các xe nối đuôi nhau thì không có khoảng cách an toàn. Còn nếu chờ có khoảng cách an toàn thì phải chờ đến khi hết kẹt xe, như vậy là không thực tế", đại biểu nhận định.

Phương án đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đưa ra là quy tắc nhập làn xe luân phiên, dựa trên hướng dẫn của lực lượng chức năng và biển báo. Theo quy tắc này, khi xảy ra ùn tắc ở vị trí nút cổ chai, hoặc vì lý do nào đó khiến số làn đường khả dụng giảm xuống đột ngột, các phương tiện được phép chuyển làn xen kẽ.

"Điều này tạo công bằng cho mọi người vì thời gian thoát ra khỏi điểm ùn tắc gần như nhau. Họ cũng đoán được thời gian đi qua điểm ùn tắc, giúp đi học, đi làm, có các cuộc hẹn đúng giờ. Quy tắc này chỉ áp dụng khi giao thông bị ùn tắc và có người điều khiển giao thông theo yêu cầu, hoặc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông bật báo hiệu đường bộ điện tử thông báo quy tắc nhập làn đường.

Vì vậy, tôi đề nghị tại khoản 2 điều 13 không thay đổi mà chỉ bổ sung một nội dung ở cuối: trường hợp giao thông đang ùn tắc, các phương tiện thực hiện nhập làn luân phiên khi có sự hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc khi có biển báo điện tử hiển thị yêu cầu nhập làn xe luân phiên", đại biểu cho biết.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, quy định này không làm ảnh hưởng đến tổ chức giao thông hiện hành mà chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết, để các địa phương thực hiện nhập làn xe luân phiên. Ngoài ra, khi quy tắc này được áp dụng mở rộng sẽ hình thành được thói quen xếp hàng trong tham gia giao thông.

"Đây là giải pháp giảm ùn tắc giao thông, rất có lợi cho ngân sách, vì là giải pháp phi tài chính áp dụng trên cả nước, giúp tăng lượng phương tiện đi qua ùn tắc, nâng cao hiệu quả sử dụng công trình giao thông", đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nói thêm.