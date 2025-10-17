Dàn hợp xướng nổi tiếng của Đức biểu diễn 'Cây trúc xinh', 'Trống cơm'

(VTC News) -

Tối 17/10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hợp xướng Qua cầu gió bay do dàn hợp xướng Lichtenberg (Berlin, Đức) phối hợp cùng dàn hợp ca Hy vọng đã mở ra một không gian giao lưu âm nhạc đậm chất văn hóa nghệ thuật. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Chương trình hợp xướng Qua cầu gió bay do dàn hợp xướng Lichtenberg (Berlin, Đức) phối hợp cùng dàn hợp ca Hy vọng diễn ra vào tối 17/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Katrin Hübner, dàn hợp xướng thính phòng Lichtenberg Berlin đã cùng các nghệ sĩ Việt Nam như Lê Mạnh Hùng, Trần Phương Hoa mang đến những giai điệu dân ca Việt Nam quen thuộc như Qua cầu gió bay, Cây trúc xinh, Trống cơm, Bèo dạt mây trôi, Ngựa ô thương nhớ… được hòa âm và chuyển soạn riêng cho dàn hợp xướng.

Bên cạnh đó là những tác phẩm thanh nhạc cổ điển phương Tây của các nhà soạn nhạc danh tiếng như Mozart, Mendelssohn, Reger và nhiều tác giả đương đại khác. Sự hòa quyện tinh tế giữa âm nhạc dân tộc và âm nhạc hàn lâm phương Tây đã tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc và dấu ấn.

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ là sự kiện biểu diễn nghệ thuật, mà còn là cầu nối văn hóa, giúp con người từ hai nền văn hóa Đức – Việt thêm gần gũi, hiểu nhau hơn.

Hai nghệ sĩ Lê Mạnh Hùng và Trần Phương Hoa biểu diễn cùng dàn hợp xướng Lichtenberg.

Đại diện dàn hợp xướng chia sẻ mong muốn thông qua những giai điệu vang lên, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức sẽ ngày càng được bồi đắp sâu sắc hơn. Đó cũng là cách những nghệ sĩ dùng nghệ thuật để lan tỏa thông điệp về hòa bình, gắn kết giữa các dân tộc.

Dàn hợp xướng Lichtenberg được thành lập năm 2011 tại quận Lichtenberg (Berlin), hiện quy tụ khoảng 30 giọng ca nhiệt huyết, chuyên biểu diễn các tác phẩm a cappella đa dạng từ thời Phục hưng đến đương đại, cùng những bản phối jazz và pop độc đáo.

Năm 2023, dự án Berlin – Hà Nội dưới sự chỉ huy của Katrin Hübner từng gây tiếng vang tại Berliner Philharmonie khi tái hiện hành trình âm nhạc của cộng đồng người Việt tại Đức, qua đó khẳng định vai trò của Lichtenberg trong việc kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Hợp ca Hy Vọng được thành lập gần 20 năm trước, gồm 7 thành viên khiếm thị xuất thân từ Trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), do Giáo sư Tôn Thất Triêm sáng lập.

Từ năm 2004 đến nay, nhóm đã mở rộng lên 20 người, tham gia hàng nghìn buổi biểu diễn lớn nhỏ. Các thành viên đến từ nhiều vùng miền, làm nhiều nghề khác nhau nhưng đều chung niềm đam mê âm nhạc.