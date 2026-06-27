Đắk Lắk khởi công 100 căn nhà chống lũ hơn 170 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 27/6, tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh Đắk Lắk khởi công Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đắk Lắk khởi công 100 căn nhà chống lũ với mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, chương trình có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng, triển khai theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 2/6/2026. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa thực hiện 53 công trình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An thực hiện 32 công trình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar thực hiện 9 công trình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột thực hiện 6 công trình.

Các công trình được thiết kế theo ba mẫu phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa từng địa phương.

Mỗi nhà cao hai tầng, đạt tiêu chuẩn nhà cấp III, có sức chứa trên 200 người, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi sơ tán, chỉ huy phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và lưu trữ vật tư, nhu yếu phẩm khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Phối cảnh nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ.

Theo kế hoạch, toàn bộ 100 công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15/9 năm nay để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.

Khi hoàn thành, chương trình không chỉ góp phần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản mà còn bổ sung hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, địa phương có nhiều khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ và thời tiết cực đoan. Việc đầu tư hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ông Đào Mỹ yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành các công trình đúng hoặc sớm hơn tiến độ để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2026.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, tiếp nhận, quản lý và khai thác hiệu quả các công trình sau khi hoàn thành, phát huy đúng công năng vừa là thiết chế văn hóa cơ sở, vừa là nơi tránh trú an toàn cho người dân.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.