Đại sứ Timor-Leste: Mong cụ thể hóa hợp tác với Việt Nam sau khi gia nhập ASEAN

(VTC News) -

Trả lời báo chí sau khi Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira bình luận: "Việc Timor-Leste chính thức gia nhập ASEAN, sau 14 năm nỗ lực không ngừng, có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Timor-Leste, bởi đây không chỉ là giấc mơ thành hiện thực mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho hành trình của đất nước chúng tôi.

Hành trình ấy được đánh dấu bằng sự kiên cường, quyết tâm và hy vọng trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng gắn kết bởi những giá trị chung, khát vọng chung và vận mệnh chung. Đó chính là những gì Timor-Leste đại diện".

Ông khẳng định Timor-Leste mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, đồng thời tham gia vào nỗ lực xây dựng khả năng tự cường, củng cố tinh thần đoàn kết và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Ông cũng chia sẻ những tiềm năng hợp tác sâu rộng hơn giữa Timor-Leste và Việt Nam.

Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira.

Theo Đại sứ, việc Timor-Leste gia nhập ASEAN là minh chứng cho tinh thần của nước này trong thời điểm khu vực đang đón chào cột mốc của kỷ nguyên mới về hợp tác và phát triển, cùng chung tầm nhìn về hòa bình, ổn định và cuộc sống thịnh vượng trong một khu vực tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi xanh và kết nối khu vực, thông qua giao lưu nhân dân, chính phủ và doanh nghiệp.

Ông cho biết, những cơ hội và mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Timor-Leste được xây dựng kể từ khi nước này giành lại độc lập vào năm 2002. Việt Nam là một trong những trụ cột chính của khu vực mà Timor-Leste luôn mong muốn hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

"Trước hết, tôi nghĩ kế hoạch trước mắt nhất là Việt Nam sẽ sớm thành lập Đại sứ quán tại Timor-Leste", Đại sứ João Pereira nói và cho rằng đây sẽ là bước đi quan trọng để mở rộng quan hệ song phương giữa hai nước.

Đối với Timor-Leste, Việt Nam có vị trí chiến lược, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định. Đại sứ cho rằng Việt Nam sẽ trở thành trụ cột vững chắc của khu vực, và hai bên có thể hợp tác chặt chẽ trong một số lĩnh vực chiến lược.

Một trong những lĩnh vực hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay là viễn thông, với sự hiện diện của Viettel Việt Nam, hay Viettel Telemore. "Nhà mạng này đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của Timor-Leste", Đại sứ nhấn mạnh.

Ngoài ra, hai bên có thể sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác, như nông nghiệp, giáo dục, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, dầu khí.

"Vấn đề là chúng ta sẽ cùng nhau theo đuổi như thế nào, sau khi chúng tôi trở thành thành viên ASEAN, để có được thỏa thuận hợp tác này, cho phép chúng ta tiến tới với những thành tựu cụ thể hơn", ông nói.