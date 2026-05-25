Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm loạt hiệu trưởng, hiệu phó

Ngày 25/5, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên.

Các nhân sự được bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm đều là những cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý. Điểm nổi bật của đợt kiện toàn lần này là phần lớn cán bộ được bổ nhiệm đều trưởng thành từ môi trường đào tạo và nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội, có quá trình gắn bó lâu dài với đơn vị, am hiểu văn hóa đại học và đã trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao các quyết định bổ nhiệm, điều động cho các nhân sự lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thành viên (Ảnh: VNU).

GS.TS Lê Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

TS Đỗ Tuấn Minh được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

GS.TS Chử Đức Trình tiếp tục được giao trọng trách lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ. Tại Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng.

Một trong những gương mặt trẻ của đợt bổ nhiệm lần này là PGS.TS Trần Thành Nam - chuyên gia tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Hoa Kỳ. Việc ông đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục cho thấy xu hướng trao cơ hội cho đội ngũ trí thức trẻ có nền tảng quốc tế, năng lực quản trị và tư duy đổi mới. Trong khi đó, PGS.TS. Nguyễn Tiến Vinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

Cùng với đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động đối với nhiều cán bộ lãnh đạo khác như PGS.TS Bùi Thành Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TS Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, PGS.TS Lê Trung Thành giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục và PGS.TS Nguyễn Trọng Điệp giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VNU).

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy cho biết, đây là lần công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới của Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tự chủ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt sau chuyến thăm và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đai học Quốc gia Hà Nội vào ngày 16/5 vừa qua. Đây được xem là dấu mốc mở ra “giai đoạn phát triển 60 năm lần thứ ba” của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Giám đốc Bùi Thế Duy, trong giai đoạn tới, toàn hệ thống sẽ tập trung triển khai nhiều mục tiêu lớn, trong đó có việc đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; nâng quy mô đội ngũ giảng viên từ khoảng 3.000 lên 6.000 người vào năm 2030 trong khi vẫn giữ ổn định quy mô người học hợp lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Cùng với đó, đặt mục tiêu 100% giảng viên có trình độ tiến sĩ, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên trẻ trong những năm tới.