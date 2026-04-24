Đại biểu Quốc hội rất tin tưởng với các phương án nhân sự được giới thiệu

Ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trưa 24/4, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên.

Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó nội dung trọng tâm là kiện toàn bộ máy và lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, tuân thủ đúng quy trình, quy định của Đảng và pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ Quốc hội.

Thông qua kết quả biểu quyết, Quốc hội đã hoàn tất việc bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng và nhiều chức danh quan trọng khác.

"Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự được giới thiệu", bà Yên nói.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh, các nhân sự được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, đã qua rèn luyện và thử thách thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng cùng tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực lãnh đạo hiệu quả.

"Đây được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt trong toàn hệ thống chính trị", bà Yên nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định, việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp không chỉ mang ý nghĩa kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Quốc hội, từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.