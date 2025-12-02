Cựu giám đốc ĐH Huế nâng khống lệ phí chiếm tiền của học viên cao học thế nào?

Theo lịch xét xử, hôm nay (2/12) TAND TP Huế sẽ mở phiên toà xét xử 2 bị cáo Lê Anh Phương (51 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế - cựu Giám đốc ĐH Huế) và Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi, trú TP.HCM - Cựu Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học, Trường ĐH Sư phạm ĐH Huế) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, phiên tòa được hoãn theo yêu cầu của bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, năm 2011, Lê Anh Phương là Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ĐH Huế có trách nhiệm quản lý chung hoạt động của trường.

Để đủ điều kiện đầu ra, các học viên cao học cần chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ bậc B1. Do trường không có chức năng cấp chứng nhận này, ông Phương thống nhất với đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ ĐH Huế để liên kết tổ chức ôn và thi.

Cựu Phó Giám đốc ĐH Huế Lê Anh Phương thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo quy định của Trường ĐH Ngoại ngữ, tổng kinh phí ôn và thi là 4,9 triệu đồng/học viên. Trường này cũng có cơ chế trích lại 30% kinh phí ôn thi để hỗ trợ đơn vị phối hợp.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Phương không đưa nội dung này ra bàn bạc trong Hội đồng Nhà trường mà tự ý chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh soạn thảo thông báo, nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên (cao hơn 2,6 triệu đồng).

Thực hiện chỉ đạo, Nguyễn Văn Vinh chỉ đạo các chuyên viên soạn thảo hai thông báo vào tháng 7 và 9/2021 để ông Phương ký ban hành. Từ các thông báo này, nhóm của Vinh đã thu tiền của 1.050 học viên hai khóa cao học K29 và K30.

Tổng số tiền các bị can thu của học viên là hơn 7,8 tỷ đồng. Sau khi chuyển hơn 5,1 tỷ đồng cho Trường ĐH Ngoại ngữ theo đúng quy định, số tiền còn lại các bị can giữ lại là hơn 2,7 tỷ đồng (tiền thu chênh lệch). Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại ngữ còn trích lại 30% kinh phí hỗ trợ (hơn 1,1 tỷ đồng).

Tổng cộng số tiền các bị can quản lý là hơn 3,89 tỷ đồng. Trong số này, Lê Anh Phương và Nguyễn Văn Vinh chi hơn 759 triệu đồng cho các hoạt động in ấn, bồi dưỡng người thu hộ... Số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng được xác định là tài sản bị chiếm đoạt. Cụ thể, ông Lê Anh Phương chiếm đoạt 3,07 tỷ đồng; Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt 64,4 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhận định đây là vụ án có đồng phạm mang tính chất giản đơn, trong đó, ông Lê Anh Phương là người chỉ đạo trực tiếp, ký văn bản trái quy định nên chịu trách nhiệm chính. Nguyễn Văn Vinh giữ vai trò thực hành, tham mưu.

Quá trình điều tra, cả hai bị can thành khẩn khai báo. Ông Lê Anh Phương và gia đình tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền 3,07 tỷ đồng; bị can Vinh nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, tạm giữ số tiền hơn 624 triệu đồng cho những người liên quan giao nộp.