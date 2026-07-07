Cứu bệnh nhi 9 tháng tuổi người Kazakhstan nuốt phải kim băng đang bung mở

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa thực hiện gắp dị vật thành công là chiếc kim băng đang bung mở trong cơ thể của bệnh nhi 9 tháng tuổi (quốc tịch Kazakhastan).

Trước đó, ngày 4/7, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện ở Đà Nẵng ra điều trị. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy hiểm khi nuốt phải một chiếc kim băng đang bung mở.

Đánh giá ban đầu cho thấy, dị vật sắc nhọn này có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và trực tiếp đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời bằng kỹ thuật chuyên sâu. Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo hội chẩn khẩn cấp giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức nhằm xây dựng phương án can thiệp tối ưu.

Sau khi được các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện gắp dị vật là chiếc kim băng đang bung nở ra khởi cơ thể, sức khoẻ bệnh nhi S.A ổn định và có thể xuất viện vào ngày 6/7. (Ảnh: BCVV)

Ekip liên chuyên khoa nhanh chóng phối hợp tổ chức nội soi cấp cứu. Nhờ kiểm soát tốt quy trình gây mê – hồi sức và sử dụng khéo léo các dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ gắp trọn chiếc kim băng sắc nhọn ra ngoài một cách an toàn, không làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản và không ghi nhận bất kỳ tai biến nào.

Theo các bác sĩ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ, bởi đầu sắc nhọn rất dễ dịch chuyển và gây tổn thương sâu trong suốt quá trình thao tác. Sau thời gian theo dõi tích cực, sáng ngày 6/7 sức khỏe bệnh nhi ổn định, không có biến chứng và được cho xuất viện.

Cùng thời gian này, Bệnh viện Trung ương Huế tự hào được tạp chí danh tiếng Newsweek vinh danh trong bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” (Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương 2026) ở chuyên ngành Ung thư.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế góp mặt trong bảng xếp hạng này, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Bệnh viện trong hệ thống y tế nước nhà trên bản đồ y học chuyên sâu khu vực.

Theo công bố từ Newsweek và tổ chức nghiên cứu dữ liệu Statista, bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các tiêu chí cực kỳ khắt khe: từ uy tín chuyên môn, chứng nhận chất lượng quốc tế, đánh giá khách quan của giới chuyên gia đến phản hồi thực tế từ người bệnh.

Trong bối cảnh hàng trăm cơ sở y tế hàng đầu ở nhiều quốc gia được đưa vào diện đối sánh, việc Bệnh viện Trung ương Huế hiện diện trong danh sách là minh chứng cho sự hội tụ cao về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và đạo đức nghề nghiệp trong thực hành lâm sàng.