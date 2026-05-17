Cuộc sống trong những ngôi nhà bị 'cắt xẻ' phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

(VTC News) -

Video: Ngôi nhà ở phố Vạn Kiếp (Hà Nội) bị cắt xén để bàn giao mặt bằng làm cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 4,18km, bắt đầu từ khu vực nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông thuộc phường Hoàn Kiếm và kết thúc tại phố Nguyễn Sơn, phường Long Biên. Với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng không chỉ giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm mà còn tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho Hà Nội. Đây cũng là một trong bốn cây cầu vượt sông Hồng được thành phố đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Tại phường Hồng Hà, dự án phải thu hồi hơn 44.486 m2 đất, liên quan tới 335 hộ và tổ chức. Đến nay, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Khoảng một tháng qua, việc giải phóng mặt bằng tại khu vực phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng được triển khai khẩn trương. Máy xúc hoạt động liên tục, sử dụng càng thép phá dỡ bê tông, thu gom sắt thép và phế liệu xây dựng để vận chuyển khỏi hiện trường, phục vụ việc bàn giao mặt bằng.

Dọc phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng, nhiều công trình nằm trong phạm vi dự án cầu Trần Hưng Đạo đã cơ bản được phá dỡ, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Trước khi giải tỏa, phố Vạn Kiếp là tuyến phố đông dân cư với hoạt động buôn bán nhộn nhịp.

Nhiều ngôi nhà bị đập bỏ một phần nằm trên diện tích phải giải phóng mặt bằng.

Việc phá dỡ nhà cửa khiến môi trường không khí bị ảnh hưởng. Một người dân chia sẻ: "Người dân đều ủng hộ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, tuy nhiên quá trình thi công khiến khu vực thường xuyên xuất hiện bụi bẩn. Trời mưa thì bùn đất nhầy nhụa, còn nắng lên bụi bay mù mịt cả tuyến phố”.

Bà Oanh, sống tại ngõ 43 phố Vạn Kiếp, cho biết sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, căn nhà của bà bị thu hẹp, chiều sâu chỉ còn 1,6m. Gia đình nhận mức đền bù 53 triệu đồng/m².

Theo bà Oanh, quá trình phá dỡ, thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm khiến khu vực này thường xuyên bụi bặm, ồn ào: “Gia đình phải che kín tường, cửa bằng tôn để hạn chế bụi, nhiều hôm ban đêm đi ngủ vẫn phải đeo khẩu trang”.

Nhiều căn nhà sau khi bị phá dỡ một phần vẫn tiếp tục là nơi sinh sống của gia chủ. Hằng ngày, họ phải chật vật bước, trèo qua các đống đất đá, bê tông và sắt thép ngổn ngang để ra vào nhà.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Quang trên đường Nguyễn Khoái bị cắt sâu khoảng 5m. Hiện người thân đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn ông Quang ở lại trông coi đồ đạc trong thời gian chờ ổn định chỗ ở.

Hằng ngày, ông Quang phải xuống tầng hầm của căn nhà để lấy nước phục vụ việc tắm giặt.

Nhiều căn nhà còn lại sau giải phóng mặt bằng nằm giữa những đống đất đá ngổn ngang, nham nhở. Tại một số vị trí, người dân phải dùng thang để trèo lên xuống khi ra vào nhà.

Nhiều hộ dân đang tranh thủ sửa sang, gia cố lại phần nhà còn lại sau phá dỡ để sớm ổn định cuộc sống.