Quảng trường hơn 2ha sát Hồ Gươm dần lộ diện sau 5 tháng giải phóng mặt bằng

Theo kế hoạch, dự án quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung hình thành không gian quảng trường nổi kết hợp cây xanh, cảnh quan và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Giai đoạn tiếp theo sẽ xây dựng hệ thống không gian ngầm gồm ba tầng hầm, đồng thời kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2 trong tương lai. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian công cộng quy mô lớn ngay tại lõi đô thị trung tâm, góp phần cải thiện cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, tăng khả năng kết nối giao thông công cộng và bổ sung thêm quỹ không gian sinh hoạt cho người dân Thủ đô.