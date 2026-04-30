Quảng trường hơn 2ha sát Hồ Gươm dần lộ diện sau 5 tháng giải phóng mặt bằng

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang dần thay đổi diện mạo khi nhiều công trình cũ được tháo dỡ, nhường chỗ cho không gian quảng trường công viên rộng khoảng 2,14ha theo quy hoạch. Theo ghi nhận, phần lớn các hạng mục nằm trong phạm vi dự án đã được xử lý xong hoặc đang ở giai đoạn cuối.
Nhiều công trình tồn tại lâu năm trong khu vực trung tâm nay đã không còn, giúp không gian sát Hồ Gươm trở nên thông thoáng hơn trước.
Tại khu vực phố Lý Thái Tổ, nơi tập trung một số công trình quan trọng, máy móc và công nhân vẫn được huy động để tiếp tục phá dỡ các hạng mục còn lại.
Trong đó, khách sạn Điện Lực là một trong những công trình đang được thi công khẩn trương. Hiện tòa nhà đã được tháo dỡ một phần, ước tính hơn một phần ba khối lượng đã được xử lý.
Cách đó không xa, một khách sạn cao 9 tầng cũng đã hoàn tất việc di dời toàn bộ tài sản và tháo dỡ nội thất bên trong.
Công trình hiện được quây chắn và đang chuẩn bị cho giai đoạn phá dỡ.
Ở một vị trí khác, khu vực từng là cơ sở kinh doanh phở Thìn đã được tháo dỡ hoàn toàn. Hiện mặt bằng đã được giải phóng, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang thu gom và vận chuyển vật liệu thải sau phá dỡ để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn khu vực thi công.
Tại khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, công tác chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã hoàn thành giai đoạn một. Một số hạng mục lớn đã được triển khai như phá dỡ công trình tại các số nhà 1, 3, 5 phố Đinh Tiên Hoàng, cải tạo mặt đứng công trình số 7 và 9, đồng thời chỉnh trang cảnh quan các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Sau khi chỉnh trang, khu vực đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian cho người dân và du khách khi đến khu vực trung tâm Hà Nội.