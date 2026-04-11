Video: Loạt nhà mỏng như lá lúa mọc trên con đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội.

Dự án tuyến đường kết nối Khu đô thị Đồng Tàu với đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai) được khởi công từ năm 2023, nay vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ngay sau khi mặt bằng được bàn giao, dọc tuyến đường xuất hiện nhiều căn nhà “siêu mỏng, siêu méo”.

Căn nhà hình tam giác, méo lệch này có chiều sâu chưa đến 1m, nằm ngay mặt đường trên tuyến vừa được giải phóng mặt bằng.

Kề đó là căn nhà mà khoảng cách giữa hai bức tường rất hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Các hộ dân tận dụng phần diện tích còn lại để dựng nhà, duy trì chỗ ở hoặc kinh doanh, dù hình dạng thửa đất không còn phù hợp.

Ngay đầu tuyến đường mới mở, đoạn qua Khu đô thị Đồng Tàu, tồn tại nhiều căn nhà có diện tích rất nhỏ hẹp.

Dù là nhà siêu mỏng, nhiều hộ dân vẫn cải tạo, sửa chữa để tận dụng lợi thế mặt tiền tuyến phố mới mở, phục vụ cho thuê kinh doanh.

Các dãy nhà bị cắt xén tạo nên hình khối méo mó, nhếch nhác. Nếu không có sự thay đổi, đây sẽ là “bộ mặt” của tuyến phố khi hoàn thiện.

Dọc tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), rất dễ bắt gặp những thửa đất “siêu nhỏ, siêu méo” với nhiều hình dạng.

Tại các nút giao trên tuyến Vành đai 1, xuất hiện dày đặc những ngôi nhà có hình dạng bất thường. Nguyên nhân là ở các ngã ba, ngã tư, tuyến đường không thể cắt vuông góc mà phải vạt góc để mở rộng bán kính rẽ, bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông.

Chính các đường cắt chéo, bo cong lấn vào khu dân cư đã làm biến dạng những thửa đất vuông vắn ban đầu, tạo ra hàng loạt mảnh đất “đầu thừa đuôi thẹo” có hình tam giác, hình nêm, chéo lệch... với diện tích rất nhỏ.

Liên quan đến thực trạng này, Quyết định số 61 của UBND TP Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 7/10/2024) quy định thu hồi các thửa đất hình thành sau mở đường có diện tích dưới 15 m² hoặc chiều rộng, chiều sâu dưới 3m. Quy định này nhằm phục vụ việc hợp thửa, chỉnh trang đô thị, hướng tới diện mạo đồng bộ, hiện đại.