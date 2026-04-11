Loạt nhà mỏng như lá lúa mọc trên con đường vừa giải phóng mặt bằng ở Hà Nội
(VTC News) -
Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, trên nhiều tuyến như Vành đai 1 hay khu đô thị Đồng Tàu nhanh chóng xuất hiện nhiều căn nhà siêu mỏng, méo mó.
Căn nhà hình tam giác, méo lệch này có chiều sâu chưa đến 1m, nằm ngay mặt đường trên tuyến vừa được giải phóng mặt bằng.
Ngay đầu tuyến đường mới mở, đoạn qua Khu đô thị Đồng Tàu, tồn tại nhiều căn nhà có diện tích rất nhỏ hẹp.
Tại các nút giao trên tuyến Vành đai 1, xuất hiện dày đặc những ngôi nhà có hình dạng bất thường. Nguyên nhân là ở các ngã ba, ngã tư, tuyến đường không thể cắt vuông góc mà phải vạt góc để mở rộng bán kính rẽ, bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông.