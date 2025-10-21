+
++
Công nhân dầm mình trong bùn đen, khơi thông dòng chảy ở Hà Nội
(VTC News) -
Công nhân thoát nước Hà Nội vật lộn trong bùn đen, hít thở mùi khí thải nồng nặc để nạo vét khơi thông dòng chảy cho Thủ Đô.
Quỳnh Giang
