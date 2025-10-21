Đóng

Công nhân dầm mình trong bùn đen, khơi thông dòng chảy ở Hà Nội

(VTC News) -

Công nhân thoát nước Hà Nội vật lộn trong bùn đen, hít thở mùi khí thải nồng nặc để nạo vét khơi thông dòng chảy cho Thủ Đô.

Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới