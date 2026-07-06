Công nghệ 6/7: iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên có thể ra mắt ngày 9/9

(VTC News) -

iPhone 18 Pro có thể trình làng ngày 9/9 tới

Apple dự kiến sẽ công bố iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone gập đầu tiên vào tuần sau Lễ Lao động Mỹ. Theo phân tích từ Bloomberg, sự kiện có thể diễn ra vào ngày 8/9, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng ngày 9/9 mới là lựa chọn hợp lý hơn.

Mẫu iPhone 17 Pro Max - tiền nhiệm của iPhone 18 Pro, chuẩn bị nhường chỗ cho thế hệ mới. (Ảnh: Apple)

Trong 10 năm qua, Apple chưa từng tổ chức sự kiện iPhone trước ngày 7/9. Do đó, việc chọn ngày 8/9 - ngay sau kỳ nghỉ lễ - được xem là khó xảy ra. Khả năng cao Apple sẽ giữ nhịp quen thuộc, chọn ngày 9/9 để thuận tiện cho truyền thông và khách mời quốc tế.

Dù khác biệt về ngày công bố, lịch bán ra vẫn khá chắc chắn: iPhone 18 Pro sẽ lên kệ vào thứ Sáu, 18/9. Đây là chiến lược giúp Apple kịp thời ghi nhận doanh thu quý IV và chuẩn bị nguồn hàng cho mùa mua sắm cuối năm.

Samsung hé lộ tên Galaxy Able và Watch mới

Samsung vừa xác nhận tên gọi chính thức cho loạt thiết bị sắp ra mắt trong ứng dụng Galaxy Wearable. Đáng chú ý nhất là Galaxy Able, mẫu tai nghe không dây dạng kẹp đầu tiên của hãng. Đây được xem là bước đi mới mẻ trong dòng sản phẩm âm thanh của Samsung.

Hình ảnh render Galaxy Watch 9 - mẫu smartwatch mới vừa được Samsung xác nhận. (Ảnh: Android Headlines)

Ngoài ra, hai mẫu đồng hồ thông minh Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 cũng đã được ghi nhận. Galaxy Watch 9 nhiều khả năng tiếp tục dùng chip Exynos W1000, trong khi Watch Ultra 2 được đồn đoán sẽ sở hữu chip Snapdragon Wear Elite cùng màn hình OLED nâng cấp với độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits.

Những thiết bị này dự kiến sẽ ra mắt cùng Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8 trong sự kiện lớn của Samsung. Việc công bố tên gọi sớm cho thấy hãng đang chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo sức hút trước thềm ra mắt chính thức.

Amazon dừng nhận khách hàng mới cho Mechanical Turk

Amazon Web Services vừa thông báo sẽ ngừng chấp nhận khách hàng mới cho nền tảng Mechanical Turk kể từ ngày 30/7. Dù vậy, các khách hàng hiện tại vẫn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ như bình thường. AWS cho biết quyết định này được đưa ra sau “quá trình cân nhắc kỹ lưỡng” và khẳng định sẽ không bổ sung thêm tính năng mới cho nền tảng.

Ra mắt từ năm 2005, Mechanical Turk từng là nơi người dùng thực hiện các nhiệm vụ nhỏ như phân loại dữ liệu, nhận diện cảm xúc hay giải CAPTCHA. Nền tảng này từng gây tranh cãi về đạo đức lao động số và thậm chí có liên quan đến vụ bê bối Cambridge Analytica. Sau năm 2018, Amazon định hướng dịch vụ này thành công cụ hỗ trợ huấn luyện AI trong hệ sinh thái SageMaker.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Mechanical Turk bị đánh giá là "hấp hối" khi nhiều người dùng chuyển sang công cụ AI thay thế. Một phân tích năm 2023 cho thấy tới 46% lao động trên nền tảng đã dùng mô hình ngôn ngữ lớn để hoàn thành nhiệm vụ, khiến dữ liệu thiếu độ tin cậy. Nhiều chuyên gia dự đoán Amazon có thể sẽ sớm đóng cửa hoàn toàn dịch vụ này.