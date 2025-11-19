Công nghệ 19/11: Google tung Gemini 3, Anthropic bắt tay Microsoft và Nvidia

(VTC News) -

Google ra mắt Gemini 3 với khả năng vượt trội

Ngày 18/11, Google chính thức công bố Gemini 3, mô hình nền tảng AI mới nhất và mạnh mẽ nhất của hãng. Chỉ sau 7 tháng kể từ Gemini 2.5, phiên bản này được đánh giá là bước nhảy vọt về khả năng suy luận và độ sâu trong phản hồi, trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường AI.

Gemini 3 đã lập kỷ lục với điểm số 37.4 trên bài kiểm tra Humanity’s Last Exam - mức cao nhất từng được ghi nhận, vượt qua GPT-5 Pro (31.64). Ngoài ra, mô hình này cũng dẫn đầu bảng xếp hạng LMArena, nơi đánh giá mức độ hài lòng của người dùng.

Giao diện nâng cấp Gemini - bước tiến mới của Google trong cuộc đua AI. (Nguồn: Techcrunch)

Song song với bản chính, Google giới thiệu phiên bản nghiên cứu chuyên sâu Gemini 3 Deepthink, dự kiến ra mắt cho người dùng AI Ultra sau khi hoàn tất các vòng kiểm thử an toàn.

Đáng chú ý, Google còn ra mắt Antigravity, một giao diện lập trình mới tích hợp AI. Công cụ này kết hợp cửa sổ trò chuyện kiểu ChatGPT với dòng lệnh và trình duyệt, cho phép lập trình viên vừa viết mã vừa quan sát trực tiếp kết quả thay đổi. Đây được xem là bước tiến trong xu hướng IDE thông minh, tương tự Warp hay Cursor 2.0.

Microsoft và Nvidia đầu tư vào Anthropic

Ngày 18/11, Anthropic – công ty phát triển mô hình AI Claude – công bố cam kết sử dụng dịch vụ đám mây Azure của Microsoft trị giá lên tới 30 tỷ USD, đồng thời nhận được khoản đầu tư lớn từ Microsoft và Nvidia.

Theo thỏa thuận, Nvidia sẽ đầu tư tối đa 10 tỷ USD và Microsoft đầu tư 5 tỷ USD vào vòng gọi vốn tiếp theo của Anthropic. Mối quan hệ hợp tác này giúp cả hai giảm sự phụ thuộc vào OpenAI, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tính toán AI trên diện rộng.

CEO Microsoft Satya Nadella cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng mô hình của Anthropic. Họ sẽ dùng hạ tầng của chúng tôi và cùng nhau phát triển thị trường". Dù vậy, ông khẳng định OpenAI vẫn là đối tác quan trọng của Microsoft.

Logo của Anthropic trong ảnh minh họa chụp ngày 31/3/2023. (Nguồn: Reuters)

Anthropic hiện có hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp và dự kiến doanh thu năm tới sẽ đạt 26 tỷ USD, gần gấp 3 so với hiện tại. Công ty cũng sẽ hợp tác với Nvidia để triển khai 1 gigawatt năng lực tính toán bằng phần cứng Grace Blackwell và Vera Rubin - tương đương chi phí từ 20 đến 25 tỷ USD.

Microsoft sẽ cung cấp mô hình Claude cho khách hàng Azure AI Foundry, giúp Claude trở thành mô hình AI duy nhất hiện diện trên cả 3 nền tảng đám mây lớn: Microsoft, Amazon và Google. Dù vậy, Amazon vẫn là đối tác đào tạo và cung cấp hạ tầng chính của Anthropic.

MoMo đồng hành nâng cao nhận thức an ninh mạng cho sinh viên

Tại vòng Chung kết cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2025” diễn ra ngày 15/11 ở Hà Nội, 76 đội sinh viên xuất sắc tham gia tranh tài với những kỹ năng, kiến thức giúp đảm bảo an toàn trên không gian mạng.

Đây là cuộc thi thường niên do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, với sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự đồng hành của MoMo.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân (A05) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức an ninh mạng trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Gian hàng MoMo tại cuộc thi "Sinh viên an ninh mạng 2025". (Nguồn: MoMo)

Các giải pháp bảo mật nổi bật được MoMo giới thiệu gồm: