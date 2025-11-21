+
++
Chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt giam về tội gì?
(VTC News) -
Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội Buôn lậu.
Tin mới
Chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt giam về tội gì?
19:50 21/11/2025
VTC NEWS TV
