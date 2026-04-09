Chủ nhà trọ ở phố Trung Kính đổ lỗi cho vợ trong vụ cháy khiến 15 người chết

Chiều 9/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Tuấn Anh (41 tuổi, cựu Đội phó Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ) và Lê Quang Hưng (30 tuổi) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ cháy dãy nhà trọ trên phố Trung Kính khiến 15 người tử vong hồi tháng 5/2024, tiếp tục phần xét hỏi.

Sau phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng mỗi người từ 3 – 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích 207m² tại địa chỉ tại nhà số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, Hà Nội; đồng thời gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại địa chỉ trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn dùng khoảng 33m² tại sân nhà để con trai ông Quyết dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện.

Theo quy định, khu trọ của ông Quyết phải đảm bảo PCCC nhưng ông không chấp hành. Còn Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng vốn là cán bộ công an, có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nhưng lại không lập hồ sơ.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính.

Những sai phạm nêu trên khiến hỏa hoạn xảy ra vào ngày 24/5/2024 dẫn tới 15 người tử vong, gồm cả mẹ, vợ và con trai ông Nguyễn Kim Quyết.

Cơ quan tố tụng đánh giá ông Quyết có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về PCCC nhưng do bản thân chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, người thân bị mất, nhà cháy hỏng hoàn toàn và còn bồi thường 895 triệu đồng cho các bị hại, tích cực khắc phục hậu quả nên không bị xử lý hình sự.

Tại tòa, ông Quyết cho biết bắt đầu cho thuê trọ từ năm 2018 và vợ ông là người trực tiếp quản lý, thu tiền và quyết định giá thuê. Ông khai bản thân làm bảo vệ tại bãi xe nên "không biết, không quan tâm" đến việc vận hành nhà trọ, quy định khóa cổng ra sao, tiền thu được thế nào...

Người đàn ông này cho hay cũng không biết vợ mình có được tập huấn PCCC hay không, chỉ thấy trong khu trọ có trang bị bình chữa cháy, búa, xà beng…

Các bị cáo tại toà.

Chủ tọa hỏi việc về việc xây dựng, kinh doanh nhà trọ có đăng ký với cơ quan chức năng hay không, ông Quyết đáp: "Tôi không biết, vợ quản lý hết".

Chủ tọa cho rằng ông Quyết không thể nói không biết mọi việc vì đứng tên hợp đồng cho thuê trọ đồng thời: "Ông bà cùng sống trong một nhà thì đương nhiên phải cùng nắm việc quản lý. Bây giờ bà ấy mất rồi, ông không thể đổ hết trách nhiệm cho bà ấy như thế được".

Cũng trình bày tại tòa, cha một nạn nhân là nam sinh đại học bức xúc trước phần khai báo của chủ trọ, cho rằng: "Kể cả ông Quyết có nhận sai thì tôi cũng không kiện tụng đòi hỏi gì ông ấy, tôi cũng thông cảm cho gia đình ông ấy vì cũng có người mất. Còn mình làm sai việc gì thì phải nhận để sửa".

Theo vị này, con trai duy nhất của ông là sinh viên đại học năm cuối, đứng trước ngưỡng cửa tương lai rộng mở nhưng mất mạng chỉ trong một đêm ngắn. Đây là cú sốc với gia đình nhưng ông vẫn lựa chọn tha thứ cho ông Quyết, không yêu cầu bồi thường.

"Thế mà đến giờ phút này, ông ấy vẫn phủ nhận trách nhiệm, đổ cho vợ quá cố thì tôi không thấy thỏa đáng chút nào", ông bật khóc và được HĐXX khuyên hãy bình tĩnh.

Những thân nhân người tử nạn trong vụ cháy cũng cho rằng họ thông cảm với gia đình ông Quyết, không yêu cầu ông bồi thường nhưng cho rằng chủ nhà trọ phải có lời xin lỗi để “người đã mất cũng nhắm mắt".

Chủ tọa hỏi "có suy nghĩ thế nào" về quan điểm các đại diện bị hại, ông Quyết sau đó đứng dậy xin lỗi, mong được họ thông cảm, lượng thứ và bỏ qua vì đầu óc ông sau biến cố đã không còn như xưa.