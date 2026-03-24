Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong trong đêm

Khuya 23/3, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán cơm chay rộng khoảng 100 m² trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ), TP.HCM, khiến hai mẹ con tử vong.

Hiện trường vu hoả hoạn làm 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ quán ăn, cách trạm thu phí Gò Mây khoảng 500 m. Thời điểm này, bên trong có hai mẹ con (48 tuổi và 10 tuổi) đang ngủ ở khu vực phía sau.

Phát hiện cháy, nhiều hộ dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy lan rộng và bao trùm toàn bộ quán.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác triển khai vòi rồng, khống chế đám cháy và ngăn chặn cháy lan sang khu vực lân cận.

Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra khu vực phòng ngủ và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà chỉ có hai người. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, rạng sáng 5/2, một vụ cháy nhà dân tại hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cũng khiến ba mẹ con tử vong.

Theo đó, khoảng hơn 1h sáng, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà một trệt, một lầu, diện tích khoảng 50 m² nằm trong hẻm rộng khoảng 2 m, cách cầu Chợ Cầu 2 gần 200 m. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một phụ nữ hơn 40 tuổi cùng hai con (bé trai 5 tuổi và bé gái 14 tuổi) đang ngủ.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh dùng nước và phá cửa tìm cách tiếp cận, tuy nhiên do lửa bùng phát mạnh ở khu vực phía trước nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt, khống chế đám cháy sau khoảng 30 phút. Khi vào bên trong, cơ quan chức năng phát hiện các nạn nhân đã tử vong ở khu vực tầng trệt.

Theo ghi nhận, căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, xung quanh là nhiều nhà ống liền kề, cửa ra vào khóa hai lớp bằng cửa sắt và cửa gỗ. Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.