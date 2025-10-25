Đóng

Câu view bằng video kỳ thị 'Tàng Keng Ông Trùm' Lê Anh Điệp bị bắt

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm' do đăng tải nhiều video có nội dung miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam.

