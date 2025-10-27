Đóng

Cầu ở Đà Nẵng sụp lún, kéo người và xe xuống hố

(VTC News) -

Do mưa lớn, một đầu cầu ở xã Trà Tân, TP Đà Nẵng bất ngờ sụp lún làm cả người và xe máy rơi xuống hố.

VTC News
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới