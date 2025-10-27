+
Cầu ở Đà Nẵng sụp lún, kéo người và xe xuống hố
(VTC News) -
Do mưa lớn, một đầu cầu ở xã Trà Tân, TP Đà Nẵng bất ngờ sụp lún làm cả người và xe máy rơi xuống hố.
CSGT TP.HCM cảnh báo tái diễn nạn rải đinh trên quốc lộ 1K
13:21 27/10/2025
Tin nhanh 24h
Cầu ở Đà Nẵng sụp lún, kéo người và xe xuống hố
13:20 27/10/2025
VTC NEWS TV
Ung thư phổi không còn là 'án tử' nếu được phát hiện sớm
13:10 27/10/2025
Tin tức
Nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường để 'dằn mặt'
13:04 27/10/2025
An ninh hình sự
Nhồi nhét 40 người trên ô tô 29 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt 27,5 triệu đồng
12:29 27/10/2025
Tin nóng
1.500 người dân ở xã miền núi của Quảng Ngãi bị cô lập do sạt lở
12:24 27/10/2025
Tin nhanh 24h
Công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Thơm nức nhưng toàn phụ gia
12:22 27/10/2025
An ninh hình sự
VinFuture: Biểu tượng của niềm tin vào sức mạnh của khoa học phụng sự nhân loại
11:52 27/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Vì sao bảo vệ Metro Bến Thành - Suối Tiên bị hành hung ngay trên toa tàu
11:50 27/10/2025
Reels
Quân đội Myanmar cho nổ tung tòa nhà lừa đảo khét tiếng KK Park
11:47 27/10/2025
Thời sự quốc tế
Hành trình biến nhà rông, bến cá thành lớp học số
11:41 27/10/2025
Phóng sự
Xem trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Đà Nẵng, vòng 8 V.League trên kênh nào?
11:39 27/10/2025
Lịch bóng đá
Thi thể người phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng
11:33 27/10/2025
Tin nhanh 24h
Chuyện chiếc bình bát đầu tiên của Đức Phật
11:32 27/10/2025
Chuyện bốn phương
Ấn tượng với yếu tố hạnh phúc trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV
11:30 27/10/2025
Chính trị
Truy bắt nhóm người nước ngoài giết người, cướp tài sản ở Lạng Sơn
11:26 27/10/2025
Bản tin 113
Quan chức EU: Hi vọng Việt Nam trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy Công ước Hà Nội
11:18 27/10/2025
Tư liệu
Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế
11:18 27/10/2025
Thời sự quốc tế
Bỏ đề xuất không chuyển đổi hình phạt tù thành các hình phạt khác
11:13 27/10/2025
Tin nóng
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Mỹ quan tâm hợp tác với Việt Nam về AI
11:12 27/10/2025
Thời sự quốc tế
Quả bí ngô khắc hình Taylor Swift làm 'bùng nổ' mùa Halloween 2025
11:06 27/10/2025
Chuyện bốn phương
Mỹ - Trung đồng ý khung thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp Trump-Tập
11:05 27/10/2025
Thời sự quốc tế
Vietjet đạt Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN, vị thế hàng không hàng đầu khu vực
11:02 27/10/2025
Kinh tế
Sản phẩm 'made in Vietnam' của doanh nghiệp quốc phòng tại Hội chợ mùa Thu
10:54 27/10/2025
Thị trường
LĐBĐ Malaysia thuê người ngoài điều tra bê bối gian lận nhập tịch
10:53 27/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Công nghệ 27/10: Mỹ – Trung chốt thỏa thuận về TikTok tại Hàn Quốc
10:52 27/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù
10:40 27/10/2025
Đời sống
Vùng rốn lũ Đà Nẵng chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập
10:39 27/10/2025
Tin nhanh 24h
Uống rượu từ tối hôm trước, sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn, vì sao?
10:32 27/10/2025
Tư vấn
Sạt lở trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan, ô tô bị trôi 20 mét
10:30 27/10/2025
Tin nóng