(VTC News) -

Tây Ban Nha 3 0 Ả Rập Xê Út Yamal 10' Oyarzabal 21' Oyarzabal 24'

Tây Ban Nha dẫn Ả Rập Xê Út 3-0 sau hiệp một trận đấu tại World Cup 2026. Lamine Yamal mở tỷ số, Mikel Oyarzabal ghi thêm 2 bàn trong vòng 3 phút, biến 45 phút đầu tiên thành màn kiểm soát gần như tuyệt đối của đội bóng châu Âu.

Thế trận sớm nghiêng hẳn về Tây Ban Nha. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Ả Rập Xê Út, nơi các cầu thủ áo đỏ liên tục kéo giãn khối phòng ngự bằng những pha phối hợp ngắn, đổi hướng và tạt sớm từ hai biên. Đội bóng Tây Á lùi rất thấp nhưng vẫn không thể giảm được nhịp tấn công của đối thủ.

Yamal có bàn thắng đầu tiên ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 10. Oyarzabal chuyền bóng vào vòng cấm cho Yamal dứt điểm cận thành.

Sau bàn thua, Ả Rập Xê Út càng khó thoát khỏi sức ép. Phút 21, từ một tình huống phạt góc, Aymeric Laporte đánh đầu kiến tạo để Oyarzabal dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 3 phút sau, Dani Olmo tiếp tục làm tường bằng đầu, tạo điều kiện cho Oyarzabal khống chế rồi sút gọn vào lưới.

Các chỉ số trong hiệp một cho thấy khoảng cách rất lớn. Tây Ban Nha kiểm soát bóng 71%, tung 17 cú sút, có 5 lần trúng đích và tạo 3 cơ hội nguy hiểm. Ả Rập Xê Út chỉ có 2 cú sút, không lần nào đưa bóng trúng khung thành và gần như không xuất hiện trong vòng cấm đối phương.

Điều đáng chú ý là Tây Ban Nha không dừng lại sau 3 bàn. Oyarzabal còn sút bóng dội xà ngang ở phút 36, ngay trước khi Yamal buộc Al Owais phải cứu thua bằng một pha dứt điểm từ rìa vòng cấm. Ở chiều ngược lại, nỗ lực đáng kể nhất của Ả Rập Xê Út là cú sút xa của Abdulelah Al Amri, nhưng tình huống này không đủ để làm thay đổi cảm giác một chiều của hiệp đấu.

Hiệp một khép lại với lợi thế rất an toàn cho Tây Ban Nha. Họ không chỉ hơn 3 bàn, mà còn kiểm soát toàn bộ nhịp chơi, chất lượng cơ hội và khu vực quyết định.

Đội hình Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha đá chính: Unai Simon (23), Pedro Porro (12), Aymeric Laporte (14), Alex Baena (15), Rodri (16), Dani Olmo (10), Lamine Yamal (19), Pedri (20), Mikel Oyarzabal (21), Pau Cubarsi (22), Marc Cucurella (24).

Ả Rập Xê Út đá chính: Mohammed Alowais (21), Ali Alajami (3), Abdulelah Alamri (4), Hassan Altambakti (5), Nasser Aldawsari (6), Musab Aljuwayr (7), Feras Albrikan (9), Salem Aldawsari (10), Saud Abdulhamid (12), Abdullah Alkhaibari (15), Moteb Alharbi (24).