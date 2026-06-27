(VTC News) -

New Zealand 0 1 Bỉ 28' Trossard

Trận đấu giữa New Zealand và Bỉ thuộc bảng G World Cup 2026 diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số New Zealand vs Bỉ mới nhất tại đây.

New Zealand đấu với Bỉ ở lượt trận thứ 3 bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình New Zealand vs Bỉ

New Zealand đá chính: Max Crocombe (1), Tim Payne (2), Tyler Bindon (4), Joe Bell (6), Marko Stamenic (8), Chris Wood (9), Sarpreet Singh (10), Elijah Just (11), Liberato Cacace (13), Finn Surman (16), Ryan Thomas (23).

Bỉ đá chính: Thibaut Courtois (1), Arthur Theate (3), Brandon Mechele (4), Maxim De Cuyper (5), Kevin De Bruyne (7), Youri Tielemans (8), Leandro Trossard (10), Jeremy Doku (11), Charles De Ketelaere (17), Hans Vanaken (20), Timothy Castagne (21).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận New Zealand vs Bỉ, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng G như sau.