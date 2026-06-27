Nhận định, dự đoán tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan: Chỉ cần thắng 1-0

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận CHDC Congo vs Uzbekistan diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 trên sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Đây là trận đấu mang tính chất sống còn với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. CHDC Congo và Uzbekistan không còn nhiều lựa chọn ngoài việc hướng đến chiến thắng để níu kéo hy vọng vượt qua vòng bảng.

Thông tin nhanh trận CHDC Congo vs Uzbekistan Thời gian: 6h30 ngày 28/6. Sân: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bảng K World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá CHDC Congo vs Uzbekistan

Đây là trận buộc phải thắng với CHDC Congo và gần như là cơ hội cuối cùng đối với Uzbekistan. Đại diện châu Phi đang có 1 điểm và cần đánh bại Uzbekistan để nâng tổng điểm lên 4, qua đó tiếp tục cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc một suất dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Kết quả trận Colombia gặp Bồ Đào Nha sẽ quyết định phần còn lại.

Trong khi đó, Uzbekistan vẫn chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -7 sau hai thất bại nặng nề. Ngay cả khi giành chiến thắng, họ cũng chỉ có 3 điểm cùng hiệu số rất thấp và vẫn phải chờ hàng loạt kết quả thuận lợi ở các bảng khác.

CHDC Congo nhận được nhiều lời khen nhờ hàng phòng ngự kỷ luật. (Ảnh: Reuters)

CHDC Congo được đánh giá cao hơn trong trận đấu này. Họ sở hữu đội hình chất lượng với Yoane Wissa và Cedric Bakambu trên hàng công, cùng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Uzbekistan đã bị áp đảo xuyên suốt vòng bảng, để thủng lưới tám bàn sau hai trận. Việc phải chơi trong thế bám đuổi cũng không phải điểm mạnh của đội bóng Trung Á.

Phong độ CHDC Congo

CHDC Congo bước vào trận đấu với nhiều lý do để lạc quan hơn, bất chấp khởi đầu khó khăn. Đội bóng của HLV Sebastien Desabre nhận được nhiều lời khen nhờ hàng phòng ngự kỷ luật trước Bồ Đào Nha, trước khi chịu thua Colombia 0-1 ở lượt trận thứ hai. CHDC Congo chỉ cần thắng 1-0 để chắc suất đi tiếp ở vị trí thứ 3.

Dù tỷ số cho thấy đây là một trận đấu cân bằng, "Bầy Báo" lại gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng và hiếm khi tạo được sức ép đáng kể trước khung thành đối phương cho đến cuối trận, sau bàn thắng quyết định của Daniel Munoz.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn với đại diện châu Phi. Một chiến thắng sẽ giúp họ cải thiện đáng kể hy vọng góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nếu những kết quả ở các trận đấu khác diễn biến thuận lợi, CHDC Congo thậm chí vẫn còn cơ hội giành vị trí nhì bảng. Dù vậy, mục tiêu trước mắt của họ đơn giản là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Như đã thể hiện ở vòng loại với các chiến thắng trước Nigeria và Cameroon tại vòng play-off khu vực châu Phi, trước khi vượt qua Jamaica với tỷ số 1-0 ở vòng play-off liên lục địa, CHDC Congo khả năng sẽ tiếp tục chứng minh họ là đối thủ cực kỳ khó chịu và rất khó xuyên phá.

Phong độ Uzbekistan

Trong khi đó, Uzbekistan đang đứng trước nguy cơ sớm bị loại sau khi thua cả hai trận vòng bảng. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro từng để lại vài tín hiệu tích cực dù thất bại 1-3 trước Colombia trong trận ra quân, nhưng những hạn chế nơi hàng phòng ngự đã bị phơi bày hoàn toàn ở trận thua 0-5 trước Bồ Đào Nha, khi Cristiano Ronaldo dẫn dắt hàng công đội bóng châu Âu chơi bùng nổ.

"Những chú Sói Trắng" đã thủng lưới tới 8 bàn chỉ sau 2 trận và sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất giải.

Phong độ gần đây của họ cũng không mang đến nhiều hy vọng khi Uzbekistan đã trải qua chuỗi trận không thắng kéo dài từ tháng 3. Sau chiến thắng trước Gabon, họ lần lượt thua Canada và Hà Lan ở các trận giao hữu, trước khi nhận thêm hai thất bại liên tiếp tại World Cup.

Về lý thuyết, Uzbekistan vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, ngoài việc phải giành chiến thắng, họ còn cần hàng loạt kết quả có lợi ở các bảng đấu khác. Khả năng tạo cơ hội ghi bàn của đội bóng Trung Á cũng là vấn đề đáng lo khi họ chỉ ghi được hai bàn trong bốn trận gần nhất.

Uzbekistan thua ở 2 lượt trận đầu vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng CHDC Congo vs Uzbekistan

Về lực lượng, CHDC Congo không ghi nhận ca chấn thương hay án treo giò đáng chú ý trước lượt trận cuối bảng K. Điều đó giúp HLV Sebastien Desabre có thể điều chỉnh chiến thuật dựa trên yêu cầu của trận đấu thay vì bị động vì thiếu người.

HLV Desabre đã sử dụng sơ đồ ba trung vệ trong cả hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, áp lực phải giành trọn ba điểm có thể khiến ông chuyển sang hệ thống bốn hậu vệ. Nếu điều đó xảy ra, Steve Kapuadi nhiều khả năng sẽ nhường chỗ để Chancel Mbemba đá cặp trung vệ cùng Axel Tuanzebe.

Uzbekistan không có vấn đề chấn thương hay treo giò đáng kể. Rustam Ashurmatov từng bị nghi ngờ khả năng ra sân sau khi rời sân ở trận mở màn, nhưng việc anh góp mặt trước Bồ Đào Nha cho thấy trung vệ này đã hoàn toàn bình phục.

Cannavaro nhiều khả năng tiếp tục sử dụng hệ thống ba trung vệ nhằm tăng cường khả năng phòng ngự và tạo điều kiện cho hai cầu thủ chạy cánh dâng cao hỗ trợ tấn công.

Đội trưởng Eldor Shomurodov vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công dù chưa ghi bàn tại giải. Trong khi đó, Abbosbek Fayzullaev - cầu thủ duy nhất của Uzbekistan lập công ở World Cup - sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Đội hình dự kiến CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo (4-2-3-1): M’Pasi; Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Mukau; Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku; Wissa.

Uzbekistan (4-3-3): Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev, Karimov; Xamrobekov, Shukurov, Nasrullaev; Ganiev, Fayzullaev, Shomurodov

Dự đoán tỷ số CHDC Congo vs Uzbekistan

Dự đoán CHDC Congo vs Uzbekistan: Đội nào thắng?

CHDC Congo đã chứng minh họ là đội bóng rất khó bị đánh bại và điều đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở trận đấu này, ngay cả khi họ chủ động chơi tấn công nhiều hơn để hướng tới chiến thắng.

Trong khi đó, Uzbekistan bước vào trận đấu sau hai màn trình diễn cho thấy họ có thể tạo ra nguy hiểm từ các pha chuyển đổi trạng thái, nhưng lại quá mong manh trong phòng ngự. Đội bóng của Fabio Cannavaro cũng thiếu chất lượng trong việc kiểm soát bóng, khiến họ khó duy trì sức ép hoặc làm chủ thế trận.

CHDC Congo có thể chưa sở hữu những mảng miếng tấn công thực sự sắc bén, nhưng chất lượng đội hình vẫn được đánh giá đủ để giúp họ vượt qua một Uzbekistan đang bộc lộ quá nhiều hạn chế.

Dự đoán kết quả: CHDC Congo 2-0 Uzbekistan.